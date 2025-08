Az egyre gyakoribb viharok miatt a biztosítókhoz menekülünk

Kapcsolódó cikk Viharkárok: rendkívüli intézkedéseket vetett be az egyik biztosító Megháromszorozódott a kárbejelentések száma.

A károk csaknem 90 százalékát a viharos szél okozta az épületekben, főleg tetőkben, redőnyökben, napelemekben, illetve kerti bútorokban, de a növényzetben is kárt tett. Ezt követték körülbelül 5-6 százalékkal a villámcsapás másodlagos hatása miatt a műszaki és elektronikai berendezésekben keletkezett károk. A jégverés és felhőszakadás a júliusi viharban arányaiban kevesebb kárért volt felelős a Generali összesítése szerint.

A cég adatai szerint Hajdú-Bihar, Pest és Csongrád vármegye volt a leginkább érintett, innen érkezett a bejelentések körülbelül fele. Ezekben a vármegyékben keletkeztek a legnagyobb értékű károk is. A legnagyobb értékű lakossági kárbejelentés Vecsésről érkezett, egy családi ház tetőszerkezete jelentősen megrongálódott a viharos szélben és jégverésben, a kár közel 20 millió forint.

Július 8-án egy nap alatt több mint 6 ezer bejelentést tettek a károsultak, ami közel tízszerese a normál napi terhelésnek, de a következő 1-2 napban is az átlagosnál négy-ötször több kárbejelentés érkezett. A kárkifizetések összege a biztosító adatai szerint megközelíti az 5,7 milliárd forintot. A lakossági károk megközelítőleg 80 százalékát már sikerült lezárni – közölte a Generali.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!