Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

Csak az idei első negyedévben több mint 314,5 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelmi szolgáltatásra – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A villamosenergia- és földgázszolgáltatók részére 189,7 milliárd forintot, illetve 124,8 milliárd forintot utalnak át.

A januári időjárás miatt a távhőszolgáltatók is pénzt kapnak: további 7,2 milliárd forintot. A március és június közötti időszakra pedig 48,7 milliárd forintot szán a kormány a távhő-szolgáltatóknak. Ebből 17,7 milliárd forintot március 18-ig kapnak meg, további 17 milliárdot pedig április 15-éig.