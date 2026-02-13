1p

Makró Energiapiac Közművek, rezsi Távhő

Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

mfor.hu

314,5 milliárd forintot csoportosít át a kormány rezsivédelemre, ennek legnagyobb részét a villamosenergia-szolgáltatók kapják. A távhő-szolgáltatók fokozatosan, júniusig részesülnek a kompenzációból.

Csak az idei első negyedévben több mint 314,5 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelmi szolgáltatásra – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A villamosenergia- és földgázszolgáltatók részére 189,7 milliárd forintot, illetve 124,8 milliárd forintot utalnak át.

A januári időjárás miatt a távhőszolgáltatók is pénzt kapnak: további 7,2 milliárd forintot. A március és június közötti időszakra pedig 48,7 milliárd forintot szán a kormány a távhő-szolgáltatóknak. Ebből 17,7 milliárd forintot március 18-ig kapnak meg, további 17 milliárdot pedig április 15-éig.

 

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

A novemberi nagy zuhanás után decemberben ismét növekedett az építőipari termelés. Az illetékes tárca egyelőre nem kommentált, az elemzőktől viszont megtudtuk, mi történhetett és mire számíthatunk.

Drágább lett a benzin péntek 13-án

Csütörtökről péntekre 560-ról 565 forintra emelkedett a 95-ös benzin átlagára. A figyelmesebb autósok azonban továbbra is találhatnak benzinkutakat, ahol 540 forint körüli literenkénti áron tudnak tankolni.

Öt pilléres gazdasági tervet hirdetett von der Leyen

Az Európai Unió 2027 végéig meg kívánja valósítani az „egy Európa, egy piac” célt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön.

Kilábalt a gödörből a hazai építőipar

Decemberben jó számokat hozott a miniszteri teendőit a választásokig felfüggesztő politikus, Lázár János által eddig irányított hazai építőipar.

Enerváltan kezdte a napot a forint

A dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is gyengült a forint péntek reggel. A dollár árfolyama ismét 320 forint felé közelít, a svájci franké pedig átlépte a 415 forintot.

Proteinpor, szemeteszsák, olajcsere: új elemek a KSH inflációs számításában

Frissítette a Központi Statisztikai Hivatal azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a listáját, ami alapján kiszámolják az inflációt. Változott a súlyozási rendszer is: a tankolás kevésbé számít, a banki díjak jelentősége pedig nő.

Most lesz csak igazán érdekes a forint piaca

Az elmúlt hetekben rég nem látott szinteken járt a forint, nem csak a gyengélkedő dollárral szemben, de az euró ellenében is. A csütörtöki – kifejezetten kedvező – inflációs adat viszont új helyzetet teremthet. Némileg paradox módon ugyanis megnyitja az utat a forint gyengülése előtt.

Óriási pofont kaphat a magyar kormány – akár 10 milliárd eurót vissza kell fizetni?

Rendkívüli jogi vélemény készült el.

Segélyvonalat indítottak a gödi Samsung-gyár dolgozóinak

Lépett a Magyar Szakszervezeti Szövetség az ügyben.

Hiába a „béke embere” vezeti, sosem volt még ilyen jól az amerikai hadiipar

Nem csak az elhúzódó orosz-ukrán háborúval és az októberig tartó gázai konfliktussal magyarázható, hogy soha nem látott eredményeket értek el tavaly az amerikai hadiipari cégek. Donald Trump intézkedései is alaposan hozzájárultak az Egyesült Államok védelmi iparának szárnyalásához, ami idén tovább folytatódhat. Európa ugyanis csak most kezd el igazán fegyverkezni, és egy ideig biztosan nagy amerikai segítségre lesz szüksége ehhez.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

