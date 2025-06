Az éj leple alatt nagyot változtak az adószabályok

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A pénzintézeteknek a pénzforgalmi számlákról szolgáltatandó adatok továbbítása 15 napról 7 napra csökkent, ami növeli a NAV ellenőrzési és végrehajtási eljárásainak hatékonyságát. Az adóellenőrzések során alkalmazott határidő-számítási szabályok is változtak: a maximális ellenőrzési időtartam 365 nap, megbízható adózók esetében 180 nap, speciális ügyleteknél egyszer legfeljebb 540 napra meghosszabbítható. Megbízható adózókra a hosszabbítás felső határa 365 nap. A hosszabbítás csak akkor engedélyezhető, ha a számlázási láncolat feltárásához több adózó ellenőrzése szükséges, ami hatékony eszköz lehet az áfacsalások visszaszorításában, különösen a bonyolult, nemzetközi számlázási láncok esetében – közölte a NAV.

A NAV ismertetése szerint a jövedéki adózásban is bővült a kedvezményes kör: eddig csak az 50 százalékos alkoholtartalmú, palackozott fröccs volt adómentes, mostantól a 20-50 százalékos fröccs is kedvezményesen, egyszerűsített adóraktárban előállítható.

Az adóraktárakra vonatkozó szabályok is kedvezőbbé és rugalmasabbá váltak. Mostantól a kizárólag bérfőzést végző adóraktárak esetében nem kell adót fizetni az előállíttatott, de át nem vett párlat után, amennyiben a későbbi átvétel nem valószínűsíthető, emellett megszűnt a felelős üzemvezető kijelölésének kötelezettsége.

