Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

A vg.hu az RBC Ukrajina tudósítására hivatkozva írt arról, hogy hétfőre virradó éjjel ismeretlen drónok támadták meg az oroszországi Tatárföldön található Kalejkinó olajszivattyú-állomást, ahol tűz ütött ki. Mint írták, a Kalejkinó olajszállító állomás, az oroszok fővezeték-rendszeréhez tartozik, és Tatárföld olajtermelésének központjában, Almetyjevszkben található.

A cikk szerint az Almetyjevszk környéke számít a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontjának. A helyi állomásokon (beleértve a Kalejkinó környéki infrastruktúrát) keresztül a Tatárföldről és a szomszédos régiókból származó olaj a fővezetékbe kerül, amely továbbhalad a Szamara régión keresztül, majd nyugati irányba, Fehéroroszország felé, és onnan tovább Kelet- és Közép-Európa országaiba – áll a cikkben.

A portál hozzátette, bár kezdetben arról érkeztek hírek, hogy Barátság kőolajvezetéket érte támadás, amely a térségéből indul ki, később azonban kiderült, hogy a csapás magát az olajszivattyú-állomást érte, amely a Barátság rendszerének egyik betáplálási csomópontja, így bár nem konkrétan a vezeték sérült, komoly fennakadásokat okoz a támadás.