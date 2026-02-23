2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Orosz-ukrán konfliktus Oroszország

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

mfor.hu

Hétfőre virradóra ért támadás egy olajszivattyú-állomást.

A vg.hu az RBC Ukrajina tudósítására hivatkozva írt arról, hogy hétfőre virradó éjjel ismeretlen drónok támadták meg az oroszországi Tatárföldön található Kalejkinó olajszivattyú-állomást, ahol tűz ütött ki. Mint írták, a Kalejkinó olajszállító állomás, az oroszok fővezeték-rendszeréhez tartozik, és Tatárföld olajtermelésének központjában, Almetyjevszkben található.

A cikk szerint az Almetyjevszk környéke számít a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontjának. A helyi állomásokon (beleértve a Kalejkinó környéki infrastruktúrát) keresztül a Tatárföldről és a szomszédos régiókból származó olaj a fővezetékbe kerül, amely továbbhalad a Szamara régión keresztül, majd nyugati irányba, Fehéroroszország felé, és onnan tovább Kelet- és Közép-Európa országaiba – áll a cikkben.

A portál hozzátette, bár kezdetben arról érkeztek hírek, hogy Barátság kőolajvezetéket érte támadás, amely a térségéből indul ki, később azonban kiderült, hogy a csapás magát az olajszivattyú-állomást érte, amely a Barátság rendszerének egyik betáplálási csomópontja, így bár nem konkrétan a vezeték sérült, komoly fennakadásokat okoz a támadás.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Balog Zoltán ökumenikus alapítványa 70 millió forintot kapott a jegybanktól

Jegybanki tízmilliók landoltak Balog Zoltán ökumenikus alapítványánál

Balog Zoltán kurátorként dönthet a jegybank által adott támogatás sorsáról. Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között.

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolász

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolást

Már csak pár óra és életbe is lép az árváltozás.

A választásokig nem várható sétagalopp, de Varga Mihályék segíthetnek

A hétfő reggel megjelent, még mindig negatív beruházási adatokat értékelték hazai makrogazdasági elemzők.

Lehullt a lepel: ezért is lehetett gyenge éve a 2025-ös a magyar gazdaságnak

A Központi Statisztikai Hivatal hétfő reggeli közlése szerint a tavalyi negyedik negyedévi beruházások a nyers adatok szerint 1,3, szezonálisan kiigazítva 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában. Pedig nagyon alacsony volt a bázis.

Bingó! Minden összejött Varga Mihályéknak a várva várt lépéshez

Tizenhat havi tartás után a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa valószínűleg csökkenteni fogja a jegybanki alapkamatot. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők várakozásai azonban nem egyhangúak: vannak, akik biztosak a februári kamatvágásban, mások viszont csak márciusra várják a monetáris lazítási ciklus megkezdését. Igaz, utóbbi csoport véleménye szerint is mind az inflációs mutatók, mind a hazai fizetőeszköz stabilitása megteremtette a változtatás lehetőségét.

Pintér Sándor III/II-es volt államtitkára visszavonhatatlan lépésre szánte el magát

Pintér Sándor egykori III/II-es volt államtitkára visszavonhatatlan lépésre szánta el magát

Május végétől már nem létezik Tasnádi László kalandos történetű cége.

Az igazi védőpajzs a megfelelően nagy devizatartalék meg egy normális gazdaságpolitika – mondja a Hold Alapkezelő alapítója

Szabó László a február 18-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 92. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Itt egy egészen váratlan adat az Ausztriában dolgozó magyarokról – A hét ábrája

Átlag alatt a munkanélküliségi ráta. 

Hamarosan eldől, hogy mennyi európai uniós hitelt kap Magyarország

Hamarosan eldől, hogy mennyi európai uniós hitelt kap Magyarország

Fontos döntés előtt áll Magyarország. Az Európai Bizottság a következő napokban határozhat arról, hogy mekkora védelmi hitelhez juthat hozzá a magyar gazdaság a SAFE programon keresztül. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a kormány ódzkodik a közös uniós hitelfelvételtől, végül az egyik legnagyobb összegű kérelmet nyújtotta be a tagállamok közül. Gulyás Gergely szerint nincs jelentősége annak, hogy az előlegek az áprilisi választások előtt, vagy után érkeznek meg.

Interaktív térképen a magyar fizetések

A decemberi KSH-adatok végre tiszta vizet öntenek a pohárba. Kiderült, hogy pontosan hogyan alakultak a hazai fizetések 2025-ben, és ezeket a Bankmonitor térképre is helyezte. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168