Az éjjel megint milliárdokat pakolgattak Orbán Viktorék

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent határozatokban számos költségvetési átcsoportosításról is döntött a kormány.

Rendkívüli támogatást kap több önkormányzat különböző beruházásokra, illetve működésük biztosítására is. Szerenc a fürdő fejlesztésére, Püspökladány a műemlék Ágota-híd helyreállítására, Várpalota viszont pusztán

„működőképességének megőrzése, feladatainak ellátása érdekében”

kap összegeket más költségvetési pontok alól átcsoportosítva.

Összességében mintegy 121 milliárd forintot csoportosít át a kormány a költségvetésben. A legnagyobb új kiadásokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak kiutalt 50,8 milliárdos, illetve a nem állami felsőoktatási intézmények bő 19,5 milliárdos plusz támogatása jelenti.