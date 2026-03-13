1p

Makró A költségvetés helyzete Önkormányzatok

Az éjjel megint milliárdokat pakolgattak Orbán Viktorék

mfor.hu

Újraosztják a költségvetési tortát.

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent határozatokban számos költségvetési átcsoportosításról is döntött a kormány.

Rendkívüli támogatást kap több önkormányzat különböző beruházásokra, illetve működésük biztosítására is. Szerenc a fürdő fejlesztésére, Püspökladány a műemlék Ágota-híd helyreállítására, Várpalota viszont pusztán 

„működőképességének megőrzése, feladatainak ellátása érdekében”

kap összegeket más költségvetési pontok alól átcsoportosítva.

Összességében mintegy 121 milliárd forintot csoportosít át a kormány a költségvetésben. A legnagyobb új kiadásokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak kiutalt 50,8 milliárdos, illetve a nem állami felsőoktatási intézmények bő 19,5 milliárdos plusz támogatása jelenti.

 

ksh építőipar

Sötét felhők gyűlnek az építőipar felett

Az építőipar is megérezte a január elejére-közepére jellemző kemény fagyokat: hóban és a mínusz 10 fokban nehéz dolgozni, ezért sok építkezést halasztottak a következő hónapokra. A bizonytalanság azonban velünk maradt: a közel-keleti háború okozta energiaválság főként a vállalati keresletet vetette vissza, a választásokhoz közeledve pedig inkább a projektek lezárása, mint újak indítása lehet aktuális.

Bendarzsevszkij Anton: Nem adja fel a szankciós ütőkártyát Amerika, most viszont Európán a világ szeme

Csak ideiglenes lesz az amerikai lépés, de Európa nélkül ez sem érhet túl sokat az orosz olaj szempontjából

Fontos számokat közölt Nagy Márton a nyugdíjakról

Nem járnak jól, akik idén mennek nyugdíjba.

Egy Tisza-kormány is hatalmas gödörből indulna a hitelminősítő szerint

Jelentős gazdasági kihívások várják az új kormányt.

Szijjártó Péter egyik szeme sír, a másik nevet az orosz olaj miatt

Már csak követni kéne az amerikai példát?

Váratlan fordulat a babaváró hiteleknél

Csökkenni kezdett a hitelálomány, ilyen még nem volt. Az Otthon Start sem hozott fordulatot.

Elemző: minden idők legnagyobb olajválsága jön

És nem látszik, mi lenne a megoldás.Jöhet a történelmi rekord olajár?

Még a tavalyihoz képest is bezuhant az építőipar januárban

Különösen az épületek építése esett vissza januárban, ebben a szektorban egyik tavalyi hónap sem volt ilyen gyenge. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai nagy szórást mutatnak a megyék között.

Nagy Márton_kep

Megjöttek a részletek: kiderült, mi csalhatott mosolyt Nagy Mártonék arcára

A részletes számaiban is megerősítette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az első becslését: bár a magyar ipar idén januárban a nyers adatok szerint 2,5 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest, munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal bővült az ágazat. Hasonlóra utoljára huszonhárom hónapja, 2024 februárjában volt példa.

Trump mentességet adott az orosz olajnak

Letörnék az elszállt olajárakat, egy hónapra szól az intézkedés.

