Az éjjel több mint 300 milliárd forintot söpört ki a kormány a koronavírus miatt létrehozott alapból

A kedd éjszaka megjelent 169-es Magyar Közlönyben költségvetési pénzek átcsoportosításáról is rendelkezik egy kormányhatározat. A Gazdaságvédelmi Alapból kisöpörnek 301 milliárd forintot - Magyar Falu programra, buszos személyszállításra és külgazdaságra megy át a legtöbb pénz, de jut Paks II tőkeemelésére és a nemzeti kukaholding támogatására is. Kifizetik a gyöngyöspataki romák kártérítését is a szegregáló önkormányzat és tankerület helyett. A Központi Maradványelszámolási Alapból is kiesett 10 milliárd forint, de hozzányúltak a Miniszterelnöki Kormányiroda központi tartalékaihoz is.