Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

A csütörtök este kiadott Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján 54,1 milliárd forintot csoportosít át a kormány a költségvetés Központi Maradványelszámolási alapjából.

A legangyobb tétel, 39,9 milliárd az MNV Zrt.-hez kerül, méghozzá az „ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása” alatti beruházások jogcímen.

9 milliárdot kap a Kulturális és Innovációs Minisztérium nem állami felsőoktatási intézmények támogatására, a Belügyminisztérium pedig 4 milliárdot a büntetés-végrehajtás jogcím alá tartozó kiadásokra.