Az elmúlt években a legnagyobb magyar földgázmutyi zajlott szép csendben

2023-ban és 2024-ben nagyságrendileg 67 milliárd forint áfát mulasztottak el befizetni a magyarországi földgáz-kereskedelem egyes vállalkozásai. Legalább egy éve nyomoznak az ügyben, de vádat még senki ellen sem emeltek, iparági források szerint az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhetett – számol be oknyomozó cikkében a Válasz Online.

A magyar piacra újonnan rászabadult, olcsó gázt kínáló vállalkozások egyenként kétmillió forint eljárási díjért kiváltották ugyan a gázkereskedelmi engedélyüket az energiahivatalnál, de csak korlátozott kereskedelmet folytathattak, azaz a végső fogyasztókhoz nem férhettek hozzá, csupán két kereskedő közötti közvetítőként működhettek. Tulajdonosaikat senki sem ismerte az egyébként alig néhány száz főt számláló magyar gáziparban, ahol lényegében mindenki ismer mindenkit. Ezek az új gázkereskedők aztán egyre több, részben külföldről behozott gázzal kereskedtek, részben pedig – más kereskedők segítségével – külföldi eladóktól a gáztőzsdén vásárolták felkínált árujukat – írja a lap.

Mint írják, a „gázmaffia” néven is emlegetett bűntényről már korábban beszámolt a magyar sajtó, de annak léptékét és működési rendszerét eddig nem ismerhette meg a nyilvánosság. A lap a magyar gázpiacot jól ismerő üzletembereket, szakértőket és jogászokat kérdezett, és betekintett hatósági dokumentumokba is, hogy kiderítsék, mi történhetett.

Vádemelés hiányában azonban nem nevezhettek meg konkrét cégeket és személyeket. Azt viszont kiderítették, hogy két gyanúsított január óra előzetes letartóztatásban van.

2023. január 1. és 2024. szeptember 15. között legalább négy magyarországi energiakereskedő társaság különleges lehetőséghez jutott. Addig ismeretlen, jórészt frissen alapított cégek a piaci árnál olcsóbb gázt kínáltak nekik megvásárlásra. Összesen nyolc gázt eladó cégről tudni, ezek közül hetet közvetlenül azelőtt alapítottak, hogy megkínálták szokatlanul olcsó gázukkal a magyar piacon régebb óta ismert, tekintélyes energiakereskedőket.

A lap tudja, hogy a cégek 21 hónap alatt közel 250 milliárd forint értékben adtak el földgázt komoly kereskedőknek. További érdekesség, hogy ezek a frissen létrehozott kereskedők a gázt drágábban vették meg külföldi cégektől, mint amennyiért eladták Magyarországon.

A piaci árnál pedig úgy tudták olcsóbban eladni a gázukat, mint amennyiért vették, hogy elcsalták az áfát.

Ezt úgy oldották meg, hogy elképesztő kereskedésbe kezdtek – de nem a valóságban, hanem csak papíron, elektronikus számlák kiállításával. Naperőművekhez szükséges invertereket, okosórákat, merevlemezeket, mobiltelefonokat és más elektronikai eszközöket vásároltak elképesztő mennyiségben, jórészt külföldön bejegyzett cégektől. Utána ezeket a termékeket több mint egy tucatnyi, jórészt már hazai alapítású cégek között adták-vették, majd papíron a végén eladták, megint csak külföldre.

A bonyolult és fiktív kereskedelmi láncolat végére a gázeladás nyomán keletkezett áfa-fizetési kötelezettségüket szinte teljesen lenullázzák. A cégeket papíron külföldi állampolgárok, megtévesztett közmunkások, utcaseprők, takarítók vezették, de hogy kik mozgatták a szálakat, az továbbra is teljes rejtély.

A lap szerint a csalás mértéke arra utal, hogy nem akárkik állhattak a háttérben, jelentős tőke és szakértelem kellett a rendszer felépítéséhez.

Mivel a gázkereskedelem rendkívüli módon szabályozott terület – úgy nemzeti, mint EU-s szinten –, ráadásul a rezsicsökkentés politikája miatt egyébként is különleges kormányzati figyelem alatt áll, ezért az iparágban sokak meggyőződése, hogy politikai hátszél nélkül az egész rendszer nem működhetett volna.

A lapnak nyilatkozó iparági szereplők közül a legtöbben úgy vélik, hogy az egész konstrukció mögött nagyon befolyásos szereplők álltak, akik egyelőre nem kerültek a nyomozó hatóságok látókörébe. A gázt az említett cégektől megvásárló társaságok egyébként azzal védekeznek, hogy fogalmuk sem volt róla, az olcsón kínált gáz mögött egy bűnözői csoport áll.