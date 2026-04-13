3p
Makró Építőipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Az építőipar is visszafogja a gazdasági növekedést

Vég Márton
Az építőipari termelés 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 februárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,2 százalékkal nagyobb, az egyéb építményeké 6,3 százalékkal kisebb volt.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,9 százalékkal meghaladta a 2026. januárit.

Utóbbi növekedés hajtóereje februárban a nagyobb részben a vállalati szféra megrendeléseihez kötődő épületek építése volt, ahol éves szinten 2,2, míg havi alapon 3,5 százalékkal nőtt a termelési volumen. Az építményfőcsoport esetében a gazdasági bizonytalanság jelenti a legnagyobb visszatartó erőt, amelynek tartós fennmaradását jelzi, hogy a rendelésállomány február végén is 0,9 százalékkal elmaradt megelőző évi szintjétől

- reagált Molnár Dániel.

Az MGFÜ elemzője kiemelte: az egyéb építmények esetében ezzel szemben éves alapon 6,3 százalékkal mérséklődött a termelés volumene, miközben havi alapon 4,2 százalékos bővülést regisztrált a KSH az alacsony januári bázishoz képest. A főcsoport esetében az állami megrendelések dominálnak, emiatt egy-egy nagyobb projekt befejezése vagy kezdete érdemben tudja növelni a volatilitást.

Ezt a KSH is kiemeli, amíg az út, vasút építése alágazat termelése februárban jelentősen bővült, addig a közműépítésé a magas bázis után beszakadt.

Elmaradt a felpattanás
Fotó: Depositphotos

Molnár Dániel az idei év egészét tekintve az ágazat bővülésére számít. A húzóerőt szerinte egyrészről – ahogy a rendelésállományi adatok is jelzik – az állami megrendelések adhatják. Másrészről a lakásépítések oldalán is érdemi keresletet jelentenek az Otthon Start Program és a Lakhatási Tőkeprogram révén megvalósuló lakásépítési projektek. A bizonytalanság változatlanul a vállalati kereslethez kapcsolódik, ahol a volatilis gazdasági környezet továbbra is kivárásra ösztönözheti a fejlesztőket. 

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is azt emelte ki, hogy februárban az építőipar teljesítménye 4,9 százalékkal növekedett a januárihoz képest.

Ez nem is csoda, hiszen januárban az ágazat teljesítménye meglehetősen alacsony volt, amit a szokásosnál jóval hidegebb időjárás magyarázott, így ezt követően havi alapon nem meglepő a felpattanás. Tekintettel azonban arra, hogy az ágazat teljesítménycsökkenése januárban havi alapon 8,3 százalék volt, ennél nagyobb felpattanásra számítottam, hiszen akár a januárban kieső teljesítmény egy részének bepótlása is szóba jöhetett volna. Ez azonban elmaradt, így éves összevetésben 0,4 százalékkal csökkent a termelés volumene. Ez alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy az első negyedévben az építőipar visszafogja a gazdasági növekedést

- fogalmazott.

Regős Gábor hozzátette: a következő időszakra elvileg a szerződésállomány alakulásából lehet következtetést levonni. Februárban az új szerződések volumene kedvezőtlenül alakult a közgazdász szerint: összességében 44,8 százalékkal csökkent. A visszaesés mértéke nagyjából hasonló volt az épületeknél és az egyéb építményeknél – az uniós források hiánya és az alacsony kereslet mellett ebben szerepet játszhatott a választások miatti kivárás.

Ám a teljes szerződésállomány még így is 9,5 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál, így ez alapján van esély az ágazat teljesítményének növekedésére, véli a közgazdász.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Csak az előző hónaphoz viszonyítva kedvező az adat.

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

Az elmúlt napokban országszerte olyan óriásplakátokkal találkozhatunk, mely szerint Magyarországon a legolcsóbb a 95-ös oktánszámú benzin. Sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen több olyan ország is van az unióban, ahol alacsonyabb árat találunk. Igaz, az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint a hatósági árnak köszönhetően valóban az olcsóbb országok közé kerültünk.

Fontos határidő érkezik a választások után: májustól már nem csak a jogállamisági eljárás, hanem a túlzottdeficit-eljárás oldaláról is fenyegetheti Magyarországot az uniós fejlesztési források teljes blokkolása. Bármelyik politikai erő is kerüljön hatalomra, az új kormánynak szembe kell néznie a választási osztogatás költségvetési következményeivel.

Fennáll a veszély, hogy a tartósan gyenge teljesítményhez „hozzászokik" a gazdaság, és valójában az alacsonyabb szint a valóságos képességet mutatja. Nagy kérdés, hogy az új kormány gazdaságpolitikája képes lesz-e egy magasabb növekedési pályára állítani Magyarországot. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG