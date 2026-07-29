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Makró Balaton Turizmus Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Az erős forint alaposan betett a hazai turizmusnak

Vég Márton
Vég Márton

Egy egyhetes tengerparti pihenés sok esetben nem kerül többe, mint egy hazai vakáció. A KSH adatai szerint rosszul indult a nyár a hazai turizmusban.

Egyértelműen hónapok óta tartó trend, hogy baj van a hazai turizmussal. Ez eddig csak a tavaszi időszakot érintette, de a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint már a júniust is.

Mint azt megírtuk, 2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken  közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2, a vendégéjszakáké 2,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Bár 2026. január-júniusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,3 százalékkal több, a külföldieké viszont 0,2 százalékkal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

A Balatonnál is kevesebb a magyar vendég
A Balatonnál is kevesebb a magyar vendég
Fotó: MTI

Júniusban a belföldi vendégek száma a KSH szerint 2,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A 982 ezer belföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken. A külföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal mérséklődött 2025 júniusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el.

A kedvezőtlen adat a meleg időjárás és a jövedelmi helyzet javulása ellenére következett be, így abban az aszályhelyzet, ami elriaszthatta a magyar turistákat a szokásos desztinációktól, illetve az erős forintárfolyam miatt a külföldi utazások játszhattak szerepet

- vélekedett Molnár Dániel. 

Az MGFÜ vezető elemzője szerint a külföldi vendégek esetében a mérséklődés a magán- és egyéb szálláshelyeket érintette, a kereskedelmi szálláshelyek vonatkozásában növekedést regisztrált a KSH, így annak hátterében vélhetően a rövid távú szálláshely-szolgáltatást érintő szabálymódosítások húzódhattak meg leginkább.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ázsiai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma jelentősen, 9,2 százalékkal esett vissza, amely ütem azonban elmarad az elmúlt hónapokban tapasztalttól, vagyis az iráni háború hatásaiból Molnár Dániel szerint már megkezdődött a kilábalás.

Hogy összetett a probléma, azt jól mutatja az MGFÜ elemzője szerint, hogy mérséklődött az európai vendégéjszakák száma is, 1,1 százalékkal. A csökkenésben több fontos küldőország, mint Németország, az Egyesült Királyság, Románia, Csehország és Ausztria is szerepet játszottak, amit nem tudott ellensúlyozni a francia, a holland, a lengyel, az olasz, a szlovák és a spanyol vendégéjszakák számának növekedése.

Országos probléma

A visszaesés szinte az egész országot érinti. A turizmus kedvezőtlenebb számai a régiós adatokban is visszatükröződnek: csupán két turisztikai térség, Pécs-Villány, illetve Szeged és térsége tudta elkerülni a visszaesést, miközben Budapest és Győr-Pannonhalma mutatója a tavalyi szint közelében alakult. A Balaton is kisebb, 2,0 százalékos visszaesést könyvelhetett el, miközben Debrecen és térsége 7,8, Gyula és térsége, valamint Sopron-Fertő vidékének szállásadói pedig több mint 10 százalékos vendégéjszakaszám-mérséklődést tapasztalhattak egy év alatt.

Molnár Dániel főleg az erős forintban látja a probléma okát. Véleménye szerint emiatt a külföldi utazások vonzereje is növekedett, amivel párhuzamosan a rendkívüli aszályhelyzet, több népszerű utazási célpont esetében az alacsony vízszint negatívan hathatott a belföldi utazási kedvre. A külföldi turisták vonatkozásában pedig az iráni háború nyomán átrendeződő légi közlekedési piac kockázatként jelentkezik.

Mindezt megerősíti, hogy a Redion- EUB utasbizosító ügyféladatai szerint egyre többen választják a külföldi nyaralást, ráadásul tudatosabban utaznak a magyarok. A kedvező euróárfolyamnak köszönhetően ma már egy egyhetes tengerparti pihenés sok esetben nem kerül többe, mint egy hazai vakáció, miközben a repülős utazások iránt is látványosan nőtt a kereslet.

A kevesebb vendég természetesen kevesebb bevételt is jelent a szektornak. A KSH szerint júniusban a turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 107,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5 százalékkakal kevesebb az egy évvel korábbinál. A piac rendkívül telített: összesen 30 215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27 335 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket a múlt hónapban.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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