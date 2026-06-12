6p
Makró Építőipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Az erős forint és a választási hajrá lökte többéves csúcsra a magyar építőipart

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

Minden összejött áprilisban ahhoz, hogy többéves rekordot döntsön az építőipari termelés volumene. A kiadott építési engedélyek száma négyéves csúcsra tört, és a lakásépítésben használt építőanyagok forgalma is kétszámjegyű ütemben emelkedett az év első öt hónapjában. Az erős forint segített a beruházásokon, és nem elhanyagolható a választási hajrá hatása sem.

Az állami és a vállalati megrendelések hiánya jellemzi az építőipart, de a lakásépítési piacon határozott felívelés van kirajzolódóban – mondta a legfrissebb, pénteken közölt építőipari adatokról az ÉVOSZ Építőanyag-Kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila.

Mint arról lapunk is beszámolt, az áprilisi építőipari termelés volumene 6,9 százalékkal haladta meg a márciusit és 2,6 százalékkal a tavaly áprilisit.

Juhász szerint biztató, hogy bővülésnek indult a társasház-, lakás- és családiház- építési és -felújítási piac: erre utalnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakáshitelezési adatai, a kiadott építési engedélyek, valamint az építőanyagok forgalmi adatai is.

A lakáshitelezés hetedik hónapja rekordokat döntöget, és azon belül stabilan emelkedik az építési hitelek és az új lakás vásárlásra nyújtott hitelek összege. A kiadott építési engedélyek száma négyéves csúcsra tört, pedig a Covid utáni fellendülés már valóságos aranykor volt ezen a téren. Az év első öt hónapjában a lakásépítésben használt építőanyagok forgalma is kétszámjegyű ütemben emelkedett a kiskereskedelemben. Az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelemre vonatkozó adatai azonban előremutatóbbak, a KSH egyelőre csak az áprilisi adatokat publikálta az építőipari teljesítményről.

A következő hónapokban sok múlik majd az iráni válság okozta energiaár-emelkedésen.

„Az építőanyag-ipar rendkívül olaj-, gáz- és energiaigényes szektor, és ezen a piacon magas a fuvarköltségek aránya is az árakon belül.

Az eddigi áremelkedéseket részben kompenzálta az erősödő forintárfolyam, de bizonytalan, hogy ez a két hatás a következő hónapokban hogy alakul” – tette hozzá Juhász.

A lakásépítési boom még várat magára

Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel viszonylag magasnak tartja a tavaly áprilisi bázist, tehát kedvező, hogy még ahhoz képest is bővülni tudott az építőipar.

Április volt a legerősebb hónap az építőiparban 2024. január óta
Április volt a legerősebb hónap az építőiparban 2024. január óta
Fotó: DepositPhotos.com

„A szezonálisan kiigazított adatok alapján 2024 januárja óta ez volt az ágazat legerősebb hónapja, amit az építőipar szempontjából optimális, rendkívül száraz időjárás is támogatott. Kedvezőtlen ugyanakkor, hogy a két építményfőcsoportot tekintve továbbra is fennáll a kettősség az ágazatban” – mondta Molnár.

Az épületek építése 6,2 százalékos éves alapú mérséklődést mutatott áprilisban, amit csak kisebb részben indokol a magasabb bázis. Az aktivitás havi szinten is érdemben, 2,3 százalékkal zsugorodott. A szegmenst döntően a vállalati kereslet befolyásolja, márpedig a beruházási hajlandóság jelenleg alacsony.

A szerződésállományi adatok alapján a jövőkép is kedvezőtlen: az új szerződések értéke és a szerződésállomány volumene is érdemben elmaradt a megelőző évi szintjétől.

Az egyéb építmények teljesítménye viszont kétszámjegyű ütemben bővült éves szinten, miközben havi szinten is húzta az építőipar egészét.

A szegmens nagyobb részben az állami megrendelésekhez kötődik, emiatt nagyobb volatilitás is jellemzi az egyes nagyértékű projektek indulásához vagy zárásához kötődően. A szerződésállományi adatok is pozitívabb jövőképet mutatnak: az új szerződések volumene ugyan stagnált éves szinten, de a rendelésállomány – a magas szinthez képest is – közel 10 százalékos növekedést mutat.

A rendelésállomány alapján az MGFÜ-nél bővülést várnak, de kérdésesnek tartják, hogy ez mennyire lesz széleskörű az ágazatban. A lakásépítések mindenképp húzhatják az ágazatot, a Lakhatási Tőkeprogram, illetve az Otthon Start Program nyomán megjelenő kereslet által hajtva, miközben az egyéb építmények esetében is fokozatos növekedés következhet.

A vállalati szegmensben viszont továbbra is erős a bizonytalanság, ami visszafogja a beruházási hajlandóságot. A szektor januári megtorpanása érdemben visszavetette az első negyedéves GDP-t, Molnár szerint viszont a következő negyedévekben a hozzájárulás már pozitív lehet. „A beérkező uniós források is támogathatják a stabilizációt: ezzel kapcsolatban kulcskérdés lesz, hogy a többletkereslet milyen mértékű áremelkedést von majd maga után” – tette hozzá. 

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – az uniós források tovább lendíthetnek az építőipari termelésen
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – az uniós források tovább lendíthetnek az építőipari termelésen
Fotó: Facebook / Magyar Péter

Beütött a választási hajrá

„Az ágazat termelése ilyen magas szinten utoljára 2023 júliusában állt, és abban az egy hónapban is inkább csak kivétel volt a magas szint, mint szabály” – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az építőipar tehát jól indította a második negyedévet, ez alapján Regős nem zárja ki, hogy – az első negyedévvel szemben – pozitív lehet az ágazat növekedési hatása. A kettősséget azonban ő is kiemelte: az épületek építésének visszaesése mellett az egyéb építmények építése 13,9 százalékkal bővült. Az előbbihez tartoznak például az ipari beruházások, ahol a bizonytalan gazdasági környezet és az alacsony kereslet miatt az elemző nem tartja meglepőnek a lassulást. 

Az egyéb építményeknél az állami beruházások voltak túlsúlyban, ahol

egyrészt lehetett egy választás előtti átadási hajrá, másrészt azért is siethettek az építkezésekkel, hogy azokat még ne érintse a kormányváltás.

Az erős forint szintén segíthetett a beruházásokon, hiszen bár az exportáló cégek helyzete emiatt romlott, de az importból származó építőanyagok a forint alapon működő cégeknek olcsóbbá váltak.

„A rendelésállomány azonban nem mutatott kiugró növekedést, a hó végén 5,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – igaz, hogyha csak ennyivel nőne a negyedévben az ágazatban a termelés, azzal már elégedettek lehetnénk” – mondta Regős.

A Gránit Alapkezelőnél teljesítménynövekedésre számítanak a közeljövőben az építőiparban, különösen a bérlakás-építések és a vasúti beruházások kapcsán. Úgy látják, az az uniós források beérkezése kulcskérdés, ez adhat újabb lendületet az építőiparnak, de a következő hónapokban az új struktúra felállásának ideje még némileg lassíthatja az új beruházások indítását. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Több napra és könnyebben mennek szabadságra a magyarok, mint 10 évvel ezelőtt

Több napra és könnyebben mennek szabadságra a magyarok, mint 10 évvel ezelőtt

Míg 2016-ban a hazai munkavállalók átlagosan 11–12 napot töltöttek nyári szabadságon, több részletben kivéve a pihenőnapokat, és sokuknak azzal is szembe kellett nézniük, hogy a munkáltató az előzetes egyeztetés ellenére nem engedte el őket a tervezett időpontban, addig idén már átlagosan 13 nap szabadsággal számolnak.

A hazai ipar tavaszi fáradtsággal küzd

A hazai ipar tavaszi fáradtsággal küzd

Az előző év azonos időszakához mérten 0,9 százalékkal bővült, az előző hónaphoz képest 1,1 százalékkal mérséklődött az ipari termelés idehaza. A KSH második becslése alapján április sem hozott megváltást a hazai ipari szereplők számára.

Az út- és vasútépítés mentette meg a legfrissebb magyar építőipari adatot

Az út- és vasútépítés mentette meg a legfrissebb magyar építőipari adatot

Az út- és vasútépítések ágazat volumene 47,6 százalékkal emelkedett tavaly áprilishoz viszonyítva, ami ellensúlyozni tudta az épületek építésének visszaesését. Utóbbi a 2021-es havi átlagot is alulmúlta idén áprilisban.

Biztosítási kár érte? Nem mindegy mit tesz utána!

Sokan úgy gondolják, hogy biztosításuk minden esetben fedezi a bekövetkezett károkat, a gyakorlat azonban ennél összetettebb. A biztosító csak akkor térít, ha a szerződéses feltételek szerinti biztosítási esemény történt. Egy káresemény után a helyes lépések nemcsak a kár csökkentése, hanem a későbbi viták elkerülése miatt is kulcsfontosságúak.

Nagy döntést hozott az EKB

Fontos döntést hozott az EKB

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén 25 bázisponttal emelte a három irányadó eurókamat szintjén, összhangban a piaci várakozásokkal.

Sztrájk

Újabb totális sztrájk volt egy dél-koreai cég hazai gyárában

A múlt pénteki, pécsi telephelyen tartott kétórás figyelmeztető sztrájk után csütörtökön a székesfehérvári telephelyen tartottak kétórás munkabeszüntetést a dolgozók a Hanon Systems Hungary Kft.-nél – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a munkabeszüntetést követően az MTI-t.

Mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának teljes átvizsgálása

A mohácsi Duna-híd beruházásának átvizsgálására és a teljes műszaki tartalmának áttekintésére kérte a kormány közlekedési és beruházási minisztert.

Döntött a kormány a Diákhitel-kamatstop sorsáról

Döntött a kormány a Diákhitel-kamatstop sorsáról

Még legalább fél évig marad a kamatstop.

Örülhetnek a dízelesek: folytatódik az árcsökkenés

Örülhetnek a dízelesek: folytatódik az árcsökkenés

Péntektől csökken a gázolaj beszerzési ára bruttó 6 forinttal, ezzel tovább eshet a dízel literenkénti ára a benzinkutakon a nem magyar rendszámmal vásárlók számára.

Kapitány István bejelentette: így lehet okosmérőkre és elosztókra pályázni

Kapitány István bejelentette: így lehet okosmérőkre és elosztókra pályázni

A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG