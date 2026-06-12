Az erős forint és a választási hajrá lökte többéves csúcsra a magyar építőipart

Az állami és a vállalati megrendelések hiánya jellemzi az építőipart, de a lakásépítési piacon határozott felívelés van kirajzolódóban – mondta a legfrissebb, pénteken közölt építőipari adatokról az ÉVOSZ Építőanyag-Kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila.
Mint arról lapunk is beszámolt, az áprilisi építőipari termelés volumene 6,9 százalékkal haladta meg a márciusit és 2,6 százalékkal a tavaly áprilisit.
Juhász szerint biztató, hogy bővülésnek indult a társasház-, lakás- és családiház- építési és -felújítási piac: erre utalnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakáshitelezési adatai, a kiadott építési engedélyek, valamint az építőanyagok forgalmi adatai is.
A lakáshitelezés hetedik hónapja rekordokat döntöget, és azon belül stabilan emelkedik az építési hitelek és az új lakás vásárlásra nyújtott hitelek összege. A kiadott építési engedélyek száma négyéves csúcsra tört, pedig a Covid utáni fellendülés már valóságos aranykor volt ezen a téren. Az év első öt hónapjában a lakásépítésben használt építőanyagok forgalma is kétszámjegyű ütemben emelkedett a kiskereskedelemben. Az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelemre vonatkozó adatai azonban előremutatóbbak, a KSH egyelőre csak az áprilisi adatokat publikálta az építőipari teljesítményről.
A következő hónapokban sok múlik majd az iráni válság okozta energiaár-emelkedésen.
„Az építőanyag-ipar rendkívül olaj-, gáz- és energiaigényes szektor, és ezen a piacon magas a fuvarköltségek aránya is az árakon belül.
Az eddigi áremelkedéseket részben kompenzálta az erősödő forintárfolyam, de bizonytalan, hogy ez a két hatás a következő hónapokban hogy alakul” – tette hozzá Juhász.
A lakásépítési boom még várat magára
Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel viszonylag magasnak tartja a tavaly áprilisi bázist, tehát kedvező, hogy még ahhoz képest is bővülni tudott az építőipar.
„A szezonálisan kiigazított adatok alapján 2024 januárja óta ez volt az ágazat legerősebb hónapja, amit az építőipar szempontjából optimális, rendkívül száraz időjárás is támogatott. Kedvezőtlen ugyanakkor, hogy a két építményfőcsoportot tekintve továbbra is fennáll a kettősség az ágazatban” – mondta Molnár.
Az épületek építése 6,2 százalékos éves alapú mérséklődést mutatott áprilisban, amit csak kisebb részben indokol a magasabb bázis. Az aktivitás havi szinten is érdemben, 2,3 százalékkal zsugorodott. A szegmenst döntően a vállalati kereslet befolyásolja, márpedig a beruházási hajlandóság jelenleg alacsony.
A szerződésállományi adatok alapján a jövőkép is kedvezőtlen: az új szerződések értéke és a szerződésállomány volumene is érdemben elmaradt a megelőző évi szintjétől.
Az egyéb építmények teljesítménye viszont kétszámjegyű ütemben bővült éves szinten, miközben havi szinten is húzta az építőipar egészét.
A szegmens nagyobb részben az állami megrendelésekhez kötődik, emiatt nagyobb volatilitás is jellemzi az egyes nagyértékű projektek indulásához vagy zárásához kötődően. A szerződésállományi adatok is pozitívabb jövőképet mutatnak: az új szerződések volumene ugyan stagnált éves szinten, de a rendelésállomány – a magas szinthez képest is – közel 10 százalékos növekedést mutat.
A rendelésállomány alapján az MGFÜ-nél bővülést várnak, de kérdésesnek tartják, hogy ez mennyire lesz széleskörű az ágazatban. A lakásépítések mindenképp húzhatják az ágazatot, a Lakhatási Tőkeprogram, illetve az Otthon Start Program nyomán megjelenő kereslet által hajtva, miközben az egyéb építmények esetében is fokozatos növekedés következhet.
A vállalati szegmensben viszont továbbra is erős a bizonytalanság, ami visszafogja a beruházási hajlandóságot. A szektor januári megtorpanása érdemben visszavetette az első negyedéves GDP-t, Molnár szerint viszont a következő negyedévekben a hozzájárulás már pozitív lehet. „A beérkező uniós források is támogathatják a stabilizációt: ezzel kapcsolatban kulcskérdés lesz, hogy a többletkereslet milyen mértékű áremelkedést von majd maga után” – tette hozzá.
Beütött a választási hajrá
„Az ágazat termelése ilyen magas szinten utoljára 2023 júliusában állt, és abban az egy hónapban is inkább csak kivétel volt a magas szint, mint szabály” – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
Az építőipar tehát jól indította a második negyedévet, ez alapján Regős nem zárja ki, hogy – az első negyedévvel szemben – pozitív lehet az ágazat növekedési hatása. A kettősséget azonban ő is kiemelte: az épületek építésének visszaesése mellett az egyéb építmények építése 13,9 százalékkal bővült. Az előbbihez tartoznak például az ipari beruházások, ahol a bizonytalan gazdasági környezet és az alacsony kereslet miatt az elemző nem tartja meglepőnek a lassulást.
Az egyéb építményeknél az állami beruházások voltak túlsúlyban, ahol
egyrészt lehetett egy választás előtti átadási hajrá, másrészt azért is siethettek az építkezésekkel, hogy azokat még ne érintse a kormányváltás.
Az erős forint szintén segíthetett a beruházásokon, hiszen bár az exportáló cégek helyzete emiatt romlott, de az importból származó építőanyagok a forint alapon működő cégeknek olcsóbbá váltak.
„A rendelésállomány azonban nem mutatott kiugró növekedést, a hó végén 5,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – igaz, hogyha csak ennyivel nőne a negyedévben az ágazatban a termelés, azzal már elégedettek lehetnénk” – mondta Regős.
A Gránit Alapkezelőnél teljesítménynövekedésre számítanak a közeljövőben az építőiparban, különösen a bérlakás-építések és a vasúti beruházások kapcsán. Úgy látják, az az uniós források beérkezése kulcskérdés, ez adhat újabb lendületet az építőiparnak, de a következő hónapokban az új struktúra felállásának ideje még némileg lassíthatja az új beruházások indítását.