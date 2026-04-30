Ha nem lenne az erős forint, még lehangolóbb lenne ez az adat

2026. márciusban:
A kivitel értéke 14,0 milliárd euró (5465 milliárd forint), a behozatalé 13,1 milliárd euró (5105 milliárd forint) volt.
2026. márciusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:
- Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 12 százalékkal, a behozatalé 1,6 százalékkal csökkent.
- A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 10 százalékkal, a behozatalban 6,5 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
- A cserearány 3,5 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,7 százalékkal, a dollárral szemben 9,0 százalékkal erősödött.
- A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 8,8 százalékkal csökkent, importvolumene 20 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 5,2 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 6,5 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
- A feldolgozott termékek exportvolumene 10 százalékkal csökkent, importvolumene 6,5 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 3,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,4 százalékponttal járult hozzá a teljes behozatal volumennövekedéséhez.
- Az energiahordozók exportvolumene 21 százalékkal, az importjuké 56 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,9 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 5,6 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.
- Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,6 százalékkal, a behozatalé 5,2 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal ellensúlyozta a teljes forgalom volumencsökkenését, importban nem volt szignifikáns hatással a teljes forgalom volumenbővülésére.
- Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 1,0 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 5,8 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 45 millió euróval javult a 2025. márciusihoz képest, így 1596 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 76 százalékát, az import 69 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
- Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 19 százalékkal, a behozatalé 8,7 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 818 millió euróval romlott, 672 millió eurós passzívumot mutatott.
2026. január–márciusban:
A kivitel értéke 38,8 milliárd euró (14 917 milliárd forint), a behozatalé 36,6 milliárd euró (14 070 milliárd forint) volt.
2026. január–márciusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:
- A kivitel volumene 5,9 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,1 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 1263 millió euróval romlott, a többlet 2209 millió euró volt.
- A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,3 százalékkal nőtt, a behozatalban 3,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 6,6 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 5,2 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 15 százalékkal erősödött.