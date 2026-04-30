4p
Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Külker

Ha nem lenne az erős forint, még lehangolóbb lenne ez az adat

mfor.hu

Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2026. márciusban:

A kivitel értéke 14,0 milliárd euró (5465 milliárd forint), a behozatalé 13,1 milliárd euró (5105 milliárd forint) volt.

A külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozása havonta, az egy évvel korábbihoz képest
Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

2026. márciusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

  • Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 12 százalékkal, a behozatalé 1,6 százalékkal csökkent.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 10 százalékkal, a behozatalban 6,5 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
  • A cserearány 3,5 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,7 százalékkal, a dollárral szemben 9,0 százalékkal erősödött.
  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 8,8 százalékkal csökkent, importvolumene 20 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 5,2 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 6,5 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 10 százalékkal csökkent, importvolumene 6,5 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 3,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,4 százalékponttal járult hozzá a teljes behozatal volumennövekedéséhez.
  • Az energiahordozók exportvolumene 21 százalékkal, az importjuké 56 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,9 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 5,6 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,6 százalékkal, a behozatalé 5,2 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal ellensúlyozta a teljes forgalom volumencsökkenését, importban nem volt szignifikáns hatással a teljes forgalom volumenbővülésére.
  • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 1,0 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 5,8 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 45 millió euróval javult a 2025. márciusihoz képest, így 1596 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 76 százalékát, az import 69 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
  • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 19 százalékkal, a behozatalé 8,7 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 818 millió euróval romlott, 672 millió eurós passzívumot mutatott.

2026. január–márciusban:

A kivitel értéke 38,8 milliárd euró (14 917 milliárd forint), a behozatalé 36,6 milliárd euró (14 070 milliárd forint) volt.

2026. január–márciusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

  • A kivitel volumene 5,9 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,1 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 1263 millió euróval romlott, a többlet 2209 millió euró volt.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,3 százalékkal nőtt, a behozatalban 3,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 6,6 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 5,2 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 15 százalékkal erősödött.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Megkésett repülőrajt? Nagyon rég láttunk ilyen erős számot a magyar gazdaságból

Megkésett repülőrajt? Nagyon rég láttunk ilyen erős számot a magyar gazdaságból

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint 1,7 százalékkal bővült a GDP idehaza az első negyedévben, 2025 azonos időszakához viszonyítva. Ennél magasabb, éves szintű növekedési ütemet legutóbb 2022 harmadik negyedévében láttunk.

A Matolcsy-éra alapítványairól is beszélt Varga Mihály jegybankelnök

A Matolcsy-éra alapítványairól is beszélt Varga Mihály jegybankelnök

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reputációját helyre kell állítani, a rendőrségi ügyekben a jegybank készen áll arra, hogy segítsék az igazságszolgáltatás munkáját. Emellett szeretnék a feleslegessé vált ingatlanjaikat értékesíteni – egyebek mellett ezekről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.

Vajon ezt a pénzt is hazahozza Magyar Péter Brüsszelből?

Vajon ezt a pénzt is hazahozza Magyar Péter Brüsszelből?

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon, ami indokolttá teszi a célzott, hozzáadott értékre épülő specializációt – írja a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzésében. A finanszírozási környezet – különösen a SAFE-program forrásainak elérhetősége és azok stratégiai, állami koordinációja – meghatározó lesz abban, hogy a magyar védelmi ipar képes-e a következő évtizedben érdemi növekedési pályára állni.

Egy rakás NER-es vezérigazgatót rúghatnak ki az állami cégek éléről

Számos NER-es vezérigazgatót válthatnak le az állami cégek éléről

Főleg Kapitány István és Vitézy Dávid gondolkodhat el azon, hogy kiket tesz majd lapátra a NER-t kiszolgáló állami cégek vezetői közül.

Megint feljebb srófolják ezeknek az üzemanyagoknak a piaci árát

Megint feljebb srófolják ezeknek az üzemanyagoknak a piaci árát

Egyforma mértékkel nőnek az árak csütörtöktől. 

Kritikus a helyzet a Hormuzi-szoros, másfélszeresére nőtt az olajár

Drámai a helyzet a Hormuzi-szorosnál, másfélszeresére nőtt az olajár

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt – közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

Berobbant márciusban az autópiac, Magyarország is remekelt

Berobbant márciusban az autópiac, Magyarország is remekelt

Az Európai Unióban jelentősen növekedett az új autók értékesítése 2026 első negyedévében, a folyamat mögött számos gazdasági, technológiai és geopolitikai tényező húzódik meg. Az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) friss adatai alapján az eladások szerkezete átalakult: látványosan megugrott az érdeklődés az elektromos autók iránt, miközben a kínai autógyártók piaci részesedése tovább növekedett.

A Tocsik-ügy mintájára visszaszerezhetők a felhalmozott oligarchavagyonok?

A vagyonvisszaszerzés lehetőségéről, az új Fidesz-frakció friss tagjairól és nagy hiányzóiról, a „poloskázás” miatti bocsánatkérésről, illetve az eddigi kormánypropaganda háttérbe szorulásáról is beszélgetett az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kollégánk, Dobos Zoltán Rangos Katalinnal és Rónai Egonnal.

Varga Mihály_április

Varga Mihály az euróról, Orbán Viktorról, Magyar Péterről és az új kormánytagokról is beszélt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően 6,25 százalékon hagyta az irányadó rátát a választások utáni első kamatdöntő ülésén. A 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök a monetáris politika irányvonalai mellett számos kérdést kapott a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekkel és a Tisza gazdasági ígéreteivel kapcsolatban is.

Áfacsökkentéssel kezdhet a Tisza-kormány

Áfacsökkentéssel kezdhet a Tisza-kormány

A leendő agrárminiszter bejelentése szerint a zöldség-gyümölcs ágazatban 5 százalékra csökkenhet az áfa mértéke. Ennek hatásairól beszélt kollégánk, Király Béla az ATV Start című műsorban. Téma volt még a magyar agrárium előtt álló kihívások mellett az is, milyen gazdasági hatása lehet annak, hogy az új kormány elkötelezettséget mutat az euró bevezetésére.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG