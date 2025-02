Az erősödő forint a benzinárakban is segíthet

Egy héttel ezelőtt arról írtunk, hogy a folyamatok igen kedvezően alakultak a hazai autósok szempontjából, hiszen az olaj ára is csökkent, miközben a forint is erősödött. A hét elején viszont attól lehetett tartani, hogy gyors fordulat következik, hiszen a Donald Trump által kivetett vámokra a befektetők igen idegesen reagáltak hétfőn délelőtt, ami miatt az olaj tőzsdei jegyzése drágult, miközben a dollár erősödött. Szerencsére ez a folyamat még aznap megtorpant, a hét további napjaiban pedig a zöldhasú gyengülését és ezzel párhuzamosan a forint erősödését láthattuk, miközben kis mértékben az olaj ára is csökkent.

Ezeknek köszönhetően az üzemanyagok hazai ára összességében csak minimálisan változott, hiszen az egy héttel korábbi szinthez képest a benzin két, míg a gázolaj egy forinttal drágult.

A stabil árak az uniós rangsorban is visszaköszönnek. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak helyezése ezen a héten sem változott, így most is tíz olyan ország volt, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára.

Miután az uniós rangsorban nem változott a magyar pozíció, ez előrevetíti, hogy a régiós helyzetünk is stabil maradt. Közép- és Kelet-Európában ezúttal is öt olyan országot találunk (Bulgária, Csehország, Románia, Lengyelország és Szlovénia), ahol a hazainál alacsonyabb a benzin átlagára. Ezzel szemben három olyan ország van, ahol drágábban lehet benzint tankolni (Ausztria, Horvátország és Szlovákia).

Miután a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kísérleti statisztikája is azzal az adatsorral dolgozik, mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő, a megállapításaik is hasonlóak. Mint írják, az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára januárban 635 forint volt, ami 3 forinttal, azaz 0,5 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 638 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a januári átlagár 618 forint volt, a magyar ár 2,8 százalékkal, azaz 17 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 18 forinttal nőtt a 95-ös benzin átlagára Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is növekedett, 21, illetve 18 forinttal.

A benzinhez képest a dízel esetén még javult is Magyarország uniós helyezése, hiszen eggyel kevesebb olyan ország volt a legutóbbi adatok szerint, ahol olcsóbban lehet átlagos áron tankolni, mint nálunk.

Miután Horvátországban drágult a gázolaj, miközben itthon nem volt érdemi változás, a régiós rangsorban is javítottunk. Ám még így is van öt olyan ország a régióban, ahol olcsóbb ez az üzemanyagfajta.

A KSH számítása szerint a dízel üzemanyag havi átlagára januárban Magyarországon 653 forint volt, ami 2 forinttal, 0,3 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 655 forintos átlagértékénél. A 631 forintos régiós átlagárat 22 forinttal, 3,5 százalékkal meghaladta a dízel üzemanyag átlagára hazánkban. Az előző havi adathoz képest 20 forinttal emelkedett a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag egyaránt 19 forinttal növekedett a decemberi adathoz képest.

Ezen a héten is olcsóbb lett az olaj

Bár pénteken minimális áremelkedés volt a tőzsdéken, heti szinten így is tovább mérséklődött a tőzsdéken mind a Brent, mind pedig az amerikai WTI olaj ára. Ez immár a harmadik hét, amikor árcsökkenést láthatunk, így az Európában irányadó olajfajta, a Brent újra 75 dollár alá került.

Csökkenő árak jöhetnek a kutakon

Fotó: Depositphotos

Az árfolyam mozgása elsősorban annak köszönhetően csökkent, hogy Donald Trump elnök csütörtökön megismételte elkötelezettségét az USA olajtermelésének növelése mellett, amelynek célja az energiaköltségek csökkentése és az energiafüggetlenség megerősítése. Ugyan az amerikai termelők a Trump beiktatása óta eltelt két hétben természetesen még semmit nem léptek, a piaci szereplők abban hisznek, hogy a lazuló szabályozás által teremtett körülményeknek köszönhetően a jövőben több olajat hoznak majd felszínre az amerikai cégek. Ugyanakkor rövid távon az ebben való hit is elegendő volt az árak mérséklődéséhez.

Donald Trump a héten felszólította az OPEC-et, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét és szövetségeseit (OPEC+-t), hogy növeljék kibocsátásukat, azzal a céllal, hogy mérsékeljék az Oroszországgal és Iránnal szembeni szankciókból eredő ellátási zavarok kockázatát. Az amerikai elnök esetleges vámháborúja kapcsán az elemzők attól tartanak, hogy ez időlegesen gazdasági megtorpanást hozhat világszerte, ez pedig visszafogná az olajkeresletet. Ráadásul a héten publikált amerikai adatok már azt jelezték, hogy a felhasználás mérséklődött, emiatt a vártnál lényegesen nagyobb ugrást mutattak az amerikai készletadatok.

A magyar autósok szempontjából az is pozitívum, hogy a dollár hét közben gyengült. Igaz, ez leginkább a hétfői megugró szinthez képest látványos, hiszen a múlt pénteken csak kicsivel zárt magasabban a jegyzés, mint ahol ezen a hét végén áll a keresztárfolyam.

A fentiek alapján a következő héten kisebb árcsökkenés várható. Igaz, az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint ez csupán néhány forintos áresést hozhat a magyar üzemanyagáraknál.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.