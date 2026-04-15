Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

A magyarországi használtautó-importot a következő hetekben nagyban befolyásolhatja a forint erősödése, azonban szakértői vélemény szerint a használt autók árára ez nem lesz azonnali hatással.

A Das WeltAuto használtautó-kereskedelemmel foglalkozó cég közleményében rámutat: a forint erősödése az importra azonnal hatást gyakorol, az erős forint ugyanis olcsóbb beszerzést és alacsonyabb addicionális költségeket jelent a kereskedők számára. Ha a jelenlegi árfolyam a következő hetekre is megmarad, akkor sok kereskedő fordulhat a külföldi beszerzési források felé – tették hozzá.

Mi történik a piacon?

A közlemény idézi Tóth Pétert, a Das WeltAuto Centrum Budaörs kereskedelmi igazgatóját, aki rámutatott: ez ugyanakkor nem jelent egyértelmű árcsökkenést a magyar használtautó-piacon, ahhoz ennek az árfolyamnak tartósan, hónapokon keresztül fenn kellene maradnia. A következő hónapok forgalmának alakulását nagyban befolyásolhatja az árfolyamok mozgása, valamint a nyugat-európai kínálat változása, de a jelenlegi tendencia alapján a használtimport az év további részében is az újautó-piacnál gyorsabb ütemben bővülhet – fűzte hozzá.

A közlemény ismerteti, hogy Magyarországon az új autók forgalomba helyezése és a használtimport egyaránt jelentősen bővült az idén az első negyedévben. De amíg az új modellekből 10,8 százalékkal kelt el több, mint az elmúlt év azonos időszakában, vagyis 36 455 példány, addig a használtimport a három hónap alatt 17,2 százalékkal növekedett, 35 891 darab volt.