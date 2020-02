Az Erste felkészült az azonnali fizetésekre

Emiatt március 2-ától nem emel díjat, sőt a jegybank által megkövetelt kedvezményes árú csomagokat is, ha nem is az induláskor, de azt követően nem sokkal tervezi bevezetni – hangzott el a pénzintézet mai háttérbeszélgetésén. További újdonságok, a fizetési kérelem és a QR-kódos átutalás lehetővé tétele is a csőben van.