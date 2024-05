Az Erstétől érkezett az önkéntes pénztárak szövetségének új elnöke

Mohr Lajost, a Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját választották az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) új elnökének a szervezet közgyűlésén - közölte lapunkkal a szervezet.

A 47 éves közgazdász 1997-ben kezdte pályafutását a Generali-csoportban nyugdíjpénztári területen, 2001-től az önkéntes nyugdíjpénztár ügyvezetője, 2002-ben részt vett az Generali Egészségpénztár alapításában, 2006-tól pedig az Erste Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. A szakember 2015-től tagja az ÖPOSZ elnökségének, 2022-től a nyugdíjpénztári tagozat elnöki pozícióját is betöltötte.

„Legnagyobb feladatomnak az önkéntes pénztári szektor digitális térben történő megjelenésének támogatását tartom. Kedvenc mottóm – amellyel minden előadásomat zárom – pedig az, hogy senki ne feledje, mindenki lesz nyugdíjas!”

– mondta Mohr Lajos.

A szakember megválasztására azt követően került sor, hogy május 14-i hatállyal lemondott elnöki tisztségéről Nagy Csaba, aki 2020-as megválasztása óta töltötte be ezt a pozíciót.

„A korszerű digitális technológiák hatékony alkalmazása az önkéntes pénztárak számára is megkerülhetetlen kihívás. Az ügyfelek elégedettségének javítása mellett ez abban is sokat segíthet, hogy az új nemzedéket, vagyis a legfiatalabbakat, a pályakezdő munkavállalókat és 30-as korosztályt is támogathassuk az öngondoskodásban, a mindennapok részévé téve a pénzügyi tudatosságot” – fogalmazott Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára. „Az új elnök szakértelmére ezen a területen is számíthatunk” – tette hozzá.