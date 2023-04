Az este változtak a rezsiszabályok, nézze meg, érinti-e önt!

Ezúttal az önkormányzatok ügyében blöffölt rosszul Gulyás Gergely

2013 ősze óta kis híján 600 milliárd forint értékben csaknem 1200 olyan kérelem érkezett a kormányhoz, melyben önkormányzatok adósságkeletkeztető szerződéseikre kérték a kabinet előzetes jóváhagyását. Orbán Viktorék ezek túlnyomó többségét engedélyezték is. Tarlós István kilenc ügyletre kért és kapott kormányzati bólintást, Karácsony Gergely egyetlen kérelmét elutasították. A főváros most is fejlesztési hitel felvételére készül.