Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Nem várnak a kormányalakításig ők sem, már előtte folytatnák a munkát.

Újabb részleteket közölt az Európai Bizottság a hétvégén, a Tisza Párt képviselőivel folytatott tárgyalásokról – írja a Portfolio. Amint az Mfor is beszámolt erről, Magyar Péter az uniós források hazahozatala érdekében a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az uniós végrehajtó testület elnökével tárgyaljon. Magyar arról is beszélt korábban, hogy a kormányalakítást követően az egyik első külföldi útja is az uniós intézményekhez vezetne.

Az Európai Bizottság úgy fogalmazott: a következő hetekben is folytatják a munkát a magyar féllel, miközben az új kormány felállására készül. Mindkét oldal számára kulcsfontosságúnak tartják, hogy érdemi előrelépés történjen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén.

A magyar delegáció a korrupcióellenes intézkedéseket, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás függetlenségének helyreállítását jelölte meg kulcslépésként. Jelezték azt is, hogy ezek teljesítését kormányra kerülve azonnal megkezdik.

A tárgyalások tétje jelentős összeg: a 2021–2027-es kohéziós források eredeti magyar kerete 21,7 milliárd euró volt, amelyből különböző döntések nyomán jelenleg mintegy 11,8 milliárd euró érhető el. Emellett a helyreállítási alap teljes magyar kerete 10,4 milliárd euró, amely 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,9 milliárd euró hitelből áll. Utóbbiban szerepel az energetikai átállást szolgáló REPowerEU-program is.

 

A rovat támogatója a 4iG

 

Idén sem kezdik el a szegedi vasút kipofozását, de a Tisza Pártnak vannak tervei

A jelenlegi két és fél óráról másfél órára csökkentené a Szeged és Budapest közötti menetidőt a vasúton a Tisza Párt. Ehhez a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti, gyenge láncszemként értékelt vonalat kellene felújítani, az ügy már évek óta húzódik.

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladhatja a 6,6 milliárd eurót a Philip Morris globális vezetője szerint. Az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű.

Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Az iráni háború miatt a hagyományos energiahordozók ára megugrott, ráadásul az elérhetőségük is bizonytalanná vált. Ez pedig ismét fókuszba helyezte a megújuló energiát és annak tárolását.

Az orosz olaj sem old meg minden problémát a magyar piacon

A hét egyik legfontosabb üzemanyagpiaci híre az volt, hogy a Barátság kőolajvezeték ismét működőképes, és megindult a tranzit is. Ez a hazai ellátás szempontjából megnyugtató hír, ugyanakkor a hatósági árak miatt az üzemanyagok importja gyakorlatilag leállt. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő hónapokban az új kormány is csak óvatosan nyúl majd a rendszerhez.

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A dollár árfolyama a reggeli 314-ről 311-re változott.

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A forint erősödése is az olívaolaj árcsökkenésének kedvez: még nem érte el a napraforgóolaj szintjét, de szűkül a rés.

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Az adócsökkentést jövedelmi sávok szerint lépné meg a Tisza Párt, és az elhangzottak alapján már azt is lehet tudni, kiről mennyi adóterhet venne le az új kormány.

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére felkér politikus megosztotta terveit a közösségi médiában. Úgy látja, évtizedes adósságokat kell ledolgozniuk.

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb.

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja elemzésében az Accorde Alapkezelő Zrt.

