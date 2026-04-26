Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Újabb részleteket közölt az Európai Bizottság a hétvégén, a Tisza Párt képviselőivel folytatott tárgyalásokról – írja a Portfolio. Amint az Mfor is beszámolt erről, Magyar Péter az uniós források hazahozatala érdekében a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az uniós végrehajtó testület elnökével tárgyaljon. Magyar arról is beszélt korábban, hogy a kormányalakítást követően az egyik első külföldi útja is az uniós intézményekhez vezetne.

Az Európai Bizottság úgy fogalmazott: a következő hetekben is folytatják a munkát a magyar féllel, miközben az új kormány felállására készül. Mindkét oldal számára kulcsfontosságúnak tartják, hogy érdemi előrelépés történjen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén.

A magyar delegáció a korrupcióellenes intézkedéseket, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás függetlenségének helyreállítását jelölte meg kulcslépésként. Jelezték azt is, hogy ezek teljesítését kormányra kerülve azonnal megkezdik.

A tárgyalások tétje jelentős összeg: a 2021–2027-es kohéziós források eredeti magyar kerete 21,7 milliárd euró volt, amelyből különböző döntések nyomán jelenleg mintegy 11,8 milliárd euró érhető el. Emellett a helyreállítási alap teljes magyar kerete 10,4 milliárd euró, amely 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,9 milliárd euró hitelből áll. Utóbbiban szerepel az energetikai átállást szolgáló REPowerEU-program is.