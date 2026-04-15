Az Európai Központi Bank is szívesen látná az eurót Magyarországon

Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde bizakodó hangvételben nyilatkozott Magyarországgal kapcsolatban a Bloombergnek. Lagarde szerint komoly eredmény lesz, amikor Magyarország megfelel a maastrichti kritériumoknak, és bevezetheti az eurót.

A Tisza Párt programjának egyik sokat hangoztatott pontja, hogy 2030-ig előkészíti Magyarországon az euró bevezetését és kitűz egy belátható időn belüli céldátumot. A Bloomberg azt írja, ez éles váltás Orbán Viktor korábbi politikájához viszonyítva.

Magyarországon a lakosság többsége támogatná az euró bevezetését, de a GKI Zrt. vezető kutatója, Balogh Csaba az Mfornak elmondta: az államháztartási hiány 3 százalékra csökkentése, és az államadósság mérséklése nem lesz egyszerű feladat az új kormány számára. Emellett az inflációt is le kellene szorítani a feltételek teljesítéséhez, ami a kormányzás első időszakban szinte biztosan emelkedni fog.