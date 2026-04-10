Makró A költségvetés helyzete Választás 2026 Magyar Péter Orbán Viktor

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Fontos határidő érkezik a választások után: májustól már nem csak a jogállamisági eljárás, hanem a túlzottdeficit-eljárás oldaláról is fenyegetheti Magyarországot az uniós fejlesztési források teljes blokkolása. Bármelyik politikai erő is kerüljön hatalomra, az új kormánynak szembe kell néznie a választási osztogatás költségvetési következményeivel.

Éppen azután szigoríthatják meg jelentősen Magyarország számára az uniós túlzottdeficit‑eljárást (EDP), miután eldőlt, hogy melyik politikai erő alapíthat kormányt az áprilisi választások után. Várhatóan májusban jelenik meg ugyanis az Európai Bizottság (EB) újabb értékelése arról, hogy a magyar kormány milyen mértékben követi a költségvetési hiány korrigálására tett javaslatokat – írja a 24.hu.

Tavaly év végén a kormányzati szereplők megnyilatkozásai, illetve a Költségvetési Tanács (KT) legutóbbi, hároméves kitekintése már előrevetítették, hogy hazánk le fogja verni a lécet. A Nemzetgazdasági Minisztérium idei államháztartási jelentései azonban a helyzet további romlásáról adnak számot. Ezért előreláthatólag napirendre kerül, hogy az EDP-eljárást a szankciós szakasz felé lépteti az EB.

Mi több, május vége, illetve június eleje táján érkezik a három nagy hitelminősítő intézet szokásos tavaszi-nyári felülvizsgálata is, amelyek szintén nem ígérnek sok jót Magyarország kockázati megítélését illetően. Leginkább az S&P Global véleménye baljóslatú amely szerint

az áprilisi parlamenti választás győztesének lépéseket kell majd tennie a szociális kiadások visszafogására, az államháztartás stabilizálása érdekében.

Ha a büdzsé korrekciója nem történik meg, a hitelminősítő kilátásba helyezte, hogy a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába sorolja a magyar államadósságot.

A kabinet tavaly decemberben az elmúlt évre vonatkozó és a 2026-os államháztartási hiánycélt is a tervezett 3,7 százalékos szintről 5 százalékra emelte fel. Nagy Márton elsősorban „a német gazdaság szenvedésével” magyarázta a magasabb deficitet, ami abból a szempontból féligazság, hogy a vártnál ténylegesen gyengébb GDP-növekedés mellett a kormány „választási tűzijátékra” készült, a hiányt pedig végül a kampánycélra kiosztott lakossági költések repítették magasba. Ezzel Magyarország végleg letért az uniós EDP-eljárás által kijelölt pályáról.

Abban konszenzus van az elemzők körében, hogy bárki is kerül hatalomra április 12-e után, mindenképp egy szigorúbb költségvetési politikát kell majd folytatnia. Ellenkező esetben akár a bóvli kockázatával is szembenézhet.

Bod Péter Ákos: a gazdaságot is visszaveti a túlpolitizáltság

Fennáll a veszély, hogy a tartósan gyenge teljesítményhez „hozzászokik” a gazdaság, és valójában az alacsonyabb szint a valóságos képességet mutatja. Nagy kérdés, hogy az új kormány gazdaságpolitikája képes lesz-e egy magasabb növekedési pályára állítani Magyarországot. 

Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

Az idei költségvetési hiánycél 81 százalékát teszi ki az év első három hónapjában összeadódott deficit. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a költségvetés stabil.

Sokaknak fog fájni, hogy mit nyitott meg Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Kis csúszással, de befejezték a budai villa átalakítását, így nem volt akadálya, hogy elkezdődjön bent a munka.

Orbán Viktor és Robert Fico is örülhet: későbbre halasztja az orosz olaj importtilalmát az EU

Megugrottak az olajárak, nincs elég politikai támogatottsága az ötletnek – ezzel indokolta az Európai Bizottság, hogy nem április közepén mutatják be az orosz olaj importtilalmáról szóló rendelettervet. A halasztás egyértelműen Magyarország és Szlovákia pozícióját erősíti. 

Várhatják a szombatot, akiknek nincs magyar rendszámuk

A dízel piaci ára bruttó 25 forinttal csökken szombattól, a benziné pedig bruttó 9 forinttal. Előbbi piaci ára várhatóan 800 forint alá csökken ezzel, a benziné már pénteken is 700 forint alá esett.

Újabb gigantikus összeget helyezett át a kormány a Rezsivédelmi Alapból

2026 első fél évében több mint 400 milliárd forinttal kell kipótolni a közműszolgáltatókat a csökkentett rezsidíjak ellenében. Ezúttal 93,2 milliárd forintot kapnak.

Publicus: beindult a várható győzteshez húzás a magyar választóknál

52-39 a Tisza Párt és a Fidesz szavazóinak aránya a Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint. Ez a különbség a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozik, a teljes népességben 38-29 az állás a Tisza javára.

Rosszabbul élünk, mint négy éve – ezt ma nem a politikusok mondják, hanem az emberek

A 21 Kutatóközpont felméréséből kiderül, főleg a fiatalok érzik, hogy romlott az éleminőségük 2022 és 2026 között.

Elaludt a forint a választás előtti utolsó munkanapon

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint, a legnagyobb mértékben a dollárral szemben.

Somogyi Zoltán: Nem a kegyelmi ügy miatt lett Magyar Péter, hanem a rossz gazdasági és közhangulat miatt

A Political Capital szociológus alapítója az április 8-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 95. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

