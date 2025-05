Az Európai Unió beváltotta a fenyegetését

„Tehát látható, milyen irányba haladunk. A hagyományos szektorális és egyéni szankciókon túl kiterjesztjük az intézkedések körét, és aktívabban alkalmazunk más típusú szankciókat is, hogy ott sújtsuk Oroszországot, ahol fenyegetést vagy a meglévő intézkedések megkerülésére irányuló kísérletet látunk” – fogalmazott egy névtelenséget kérő magas rangú európai tisztviselő a The Kyiv Independentnek a szankció elfogadása után.

Az új csomag az orosz hibrid műveletek ellen irányuló intézkedéseket is tartalmaz, konkrétan jogalapot teremtve a propagandacsatornák, illetve a víz alatti kábelek, repülőterek vagy szerverek szabotázsakcióiban részt vevő hajók és szervezetek elleni fellépéshez. A megállapodás tiltja továbbá az EU-ban gyártott, rakéták előállítására felhasználható vegyi anyagok exportját is.

