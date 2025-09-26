Az euróval és a dollárral szemben is erősödött a forint péntek reggel

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az euró hét órakor 391,83 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 391,96 forintnál. A dollár jegyzése 335,80 forintról 335,50 forintra csökkent, viszont a svájci franké 419,49 forintról 419,82 forintra emelkedett.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest – írja az MTI .

2-1 a forint mérlege péntek reggel: az euróval és a dollárral szemben minimális erősödéssel, a svájci frankhoz viszonyítva minimális gyengüléssel nyitott.

