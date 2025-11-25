Az éves profit kétharmadát fizette be a Lidl kiskereskedelmi különadóként

Csak kiskereskedelmi különadó címén 55 milliárd forintot fizettek be tavaly, ez a potenciális profitjuk kétharmad része – mondta a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke, Szlavikovics Zita a 24.hu-nak. Hozzátette: a különadót az árbevétel után kell fizetni, amely az árstopok, árrésstopok miatt csökkent. Az évet végül 26 milliárdos profittal zárták.

Szlavikovics szerint komoly probléma, hogy a kormányzati intézkedések miatt sérül az egészséges verseny, ami a vevőket is negatívan érintheti. Valószínűnek tartja, hogy a vevők pénztárcája is kisebb lett: ma már a több kisebb bevásárlás a jellemző, és arra is jobban figyelnek a vásárlók, hogy csak annyi terméket vegyenek, amit biztosan elfogyasztanak.

Több kisebb bevásárlás a jellemző: szűkül a vevők pénztárcája? Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Arról is beszélt, hogy kisebb települések polgármesterei is megkeresték, hogy szeretnék, ha náluk is nyitnának boltot. Ezért indították el októberben a mozgóbolt szolgáltatásukat, de nem tartja valószínűnek, hogy pénzt keresnének ezzel a modellel. Az üzletbérlések terén pedig kompromisszumot kell kötniük a plázastop miatt.

Az árrésstop februári meghosszabbítására nem számítottak, a bővítés pedig a Lidlben 100 terméket érint, ami tovább morzsolja a cég bevételeit.

A bolti dolgozók átlagosan bruttó 683 ezer forintot keresnek a cégnél, a boltvezetők átlagfizetése pedig bruttó 1 millió 370 ezer forint.