Az ÉVOSZ az ingyenes tetőszigetelés program folytatását várja

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) által biztosított padlásfödés szigetelés lendületbe hozta a lakossági épületállomány energetikai korszerűsítési folyamatát.

A hazai építőanyag-gyártók friss adatai szerint 2025 második felében 53 ezer lakóépületben valósulhat meg térítésmentes padlásfödém-szigetelés, ami több mint 5,8 millió négyzetméternyi hőszigetelt felületet jelent – írja az Economx.

Szigeletni jó!
Fotó: MTI/ Bánkúti András

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2025-ben megvalósult épületszigetelések mintegy 2,65 millió GJ hitelesített energiamegtakarítást jelentenek, ami hozzávetőleg 80 millió köbméter földgáz-megtakarítással egyenértékű. Ez több ezer háztartás éves gázfogyasztásának megfelelő mennyiség, ami mérsékli az ország energiaigényét és importkitettségét.

A térségi aktivitás továbbra is eltérő képet és sajátságokat mutat: Észak-Magyarország és az Észak-Alföld együttesen az összes megvalósult szigetelés több mint felét adja.

A szakszövetség álláspontja változatlan: a hazai épületállomány korszerűsítésével könnyen megspórolható akár évi egymilliárd köbméter gáz is, ezért a szigorúbb EKR kvóták hosszabb távú fenntartását javasolják – mondta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke. Hozzátette, hogy a jelenleg 2026-ra előírt 1,4 százalékos kötelezettségi szint 2030-ig történő meghosszabbítása megteremtené az alapot a hosszú távú tervezhetőséghez és biztosíthatja a program tartós pozitív hatását.

A Masterplast ajánlata

Az ingyenes padlásfödém szigetelések mellett szeptemberben elindult a Masterplast komplexebb korszerűsítést kínáló Hungarocell Felújítási Programja, amely a padlástér szigetelése mellett  a homlokzati hőszigetelésre is kedvező lehetőséget kínál. A kezdeményezés — amelyben a hőszigetelő anyagot a gyártó a hőszigetelést igénylő részére térítésmentesen biztosítja — szeptember óta 12 ezer regisztrációt ért el. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a lakosság részéről komoly igény mutatkozik az átfogóbb felújítási megoldásokra is.

 

