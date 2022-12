Az exminiszter fontos pozíciót kap

A láthatatlan szörnyeteg: az állatoktól örököltük?

A home office csökkentette az öncélú, olykor látható ok nélküli, csupán a másik kigolyózását, piszkálását célzó magatartást, hiszen nem vagyunk egész nap az irodában, nem ülünk egész nap egymás társaságában. De ma is létezik, és szinte kiirthatatlan. Mi is a mobbing?