Az idén először megszólaló Orbán Viktor - percről-percre

Ma reggel a Kossuth rádióban kezdi munkanapját az idén először megszólaló Orbán Viktor, hamarosan kezd.

Interjú közben. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Kövesse velünk élőben!

7.56

Egy OECD-tanulmány szerint: Magyarországon volt egyedül reálbérnövekedés tavaly. A bérekről nem a kormány dönt - jelentette ki a miniszterelnök. A veszélyek nem tisztelik a naptárat, 2022-től mi történik, ez a fontos. A tavalyi és az idei évet egyben véve, a bérek reális értékükön fognak nőni.

A gazdaság visszaesése: a kormány ambíciózus, bár nem hibátlan, de azzal sose vádolták, hogy lusta lenne, vagy hogy elbizonytalanodva, mert cselekvő kormány. Nagy célokat kell kitűzni, s 2023-ban is így kell tenni, a nemzeti céljainkat nem adjuk fel. Az első, hogy az inflációt az év végére le kell egy számjegyűre csökkenteni. A második, hogy nem kerülhetünk azon országokéba, akiknek gazdasági teljesítménye kisebb legyen, mint tavaly, így is terveztük a költségvetést.

7.54

Munkahelyek megtartása: ha munka van, minden van. A politika elsődleges feladata, hogy megteremtse ezt. Eddig sikerült, több, mint 1 millió emberrel több dolgozik, mint a baloldali kormány alatt. Soha nem dolgoztak ilyen sokan, mint 2022-ben. A beruházások tekintetében soha nem voltak olyan magas számúak, mint tavaly, és idén is rekordot fogunk dönteni. A magyar gazdaság köszöni szépen, jól van, persze vannak problémák, energiatakarékosság, profilváltás, miegyéb, de úgy látom, hogy a tőketulajdonosok és vállalatvezetők elég tehetségesek, hogy megoldják. A Széchenyi Programmal és a gyármentő programunkkal mi is segítünk nekik ebben.

7.53

Armageddont jósolt a baloldal, pedig csúcson vannak a pénzügyi tartalékaink. Ilyen tartalék soha nem állt rendelkezésre. Boldogulunk nélkülük is, persze jó lenne velük is, de ez a brüsszeli frusztráció csapódik le az Erasmuson is, mert nem tudnak mire menni a kormánnyal.

7.51

És mindennél több jogkört akarnak elvinni, inkább provinciákat akarnak. Miután a magyar kormány mindig kiáll, ezért kormányváltást akarnak, ezért vásárolták meg a baloldalt - vélekedik Orbán. Csak a magyar nép másképp döntött - mondja. Most mégis rá akarnak szorítani minket olyasmikre, ami mind ennek köszönhető - így kell nézni az Erasmus megvonását is.

7.47

Erasmus-program leállítása: a diákok készüljenek tovább erre, a jövőben sem fognak semmilyen kárt elszenvedni, nem engedjük. A brüsszeliekkel megegyezünk, vagy a költségvetésből megoldjuk. Nemzeti érdekünk, hogy okos diákjaink legyenek, erről nem mondunk le a fiatalokban rejlő erőforrásokról. Mehetnek tovább, mintha Brüsszel meg sem nyikkant volna. Mert miféle emberek, akik bosszút állnak más gyerekén? - kérdezi a miniszterelnök.

Amiket felhoznak a felsőoktatási rendszerrel kapcsolatban, az szamárság. Az, hogy politikusok ülnek az egyetemi kuratóriumokban, máshol is így van. Politikai dolog ez: kormányváltást akartak. Brüsszelnek van egy elképzelése a jövőről, ami más, mint Magyarországé. Például a migránsok ügye, amit mi nem akarunk, ők igen. Aztán van elgondolásunk, hogyan kell nevelni a gyerekeket, ami szintén más, mint a mi elképzelésünk.

7.45

Az európaiak 39 százaléka nem tudja befizetni a rezsiszámláját - attól kell elvenni, akitől profitot eredményezett, és el kell venni a bankoktól és egyéb vállalatoktól, ezt vállalni kell a közösség jegyében. Ez az erőpozíció nyugaton nem áll fenn a rezsicsökkentésen keresztül. Emiatt az európaiak kárvallotjai a szankciós politikán. Biztos, hogy Amerika nyer a háborún, Európa pedig veszít. Gazdaságilag legnagyobb vesztese a konfliktusnak, az Európa.

7.41

Kilenc szankciós csomag, a hatás nulla - már többen mondják. Érdekünk lenne, hogy jöjjön valaki, aki elég erős, és azt mondja, elszúrtuk, és megszüntetnék a szankciókat, egyből leesnének az energiaárak, és az infláció is. Ez politikai döntés lenne Brüsszelben, de nem látom, hogy kinek lenne ekkora a bicepsze. Mi a kártételt tudjuk fékezni csak, vétózunk például. De nem tudjuk másik pályára állítani a szankciós politikát, ezért bátorság és erő híján, ez fog folytatódni Brüsszelben. Kultrúsokk: a németekkel kapcsolatos. Úgy nőttem fel, hogy ők igen. Német elnök a brüsszeli bizottságban, tehát a német mérnöki precizitás is jelentősen csökkent.

7.38

Azt kell tisztáznunk, hogyan viszonyulunk a veszélyhez. Két módon lehet: sündisznó módjára, tüskéit kifordítja, ez egy értelmes magatartás, de önveszélyes stratégia is, mert megbénít, mert te nem mozdulsz. A politikában ez hiba. Inkább tevékenyen, aktívan kell reagálni, s Magyarország nem hagyja magát. Az én szívembnek kedves év volt a tavalyi, mert Magyarország aktívan reagált. Védvonalakat húzunk fel, rezsivédelmi alapot hoztunk létre, igaz, hogy régen a behozott energiáért 7 milliárd eurót, 2022-ben 17 milliárdot vizettünk, de létrehoztuk a rezsivédelmi alapot extraprofit-adóval, s védjük meg a családokat. Ez a dolog lényege, hogy válaszokat adunk a veszélyekre. Ezzel a hozzáállással kell kezelni a bajokat! Havonta 181 ezer forintot biztosítunk a magyar családoknak a rezsivédelmi alappal, tehát nem ésszerűtlen a rezsipolitikánk. Különben 1 millió család ment volna tönkre.

7.34

Tavaly sok szempontból változatos évet tudhatunk magunk mögött. De kicsi még az időtáv, hogy kimondjuk, fordulópont volt-e az elmúlt év, de nem zárhatjuk ki. Valami megváltozott a világban és a mi életünkben is, beléptünk a veszélyek korába. A pandémia néha kitör, ahogy láttuk, de lefut pár év alatt, de most háború jött, majd energiaválság, rossz szankciók, majd infláció, a migráció nő, összeadódnak ezek, s lehet, hogy valóban ez volt az az év, amikor beléptünk a veszélyek korába.

7.33

Rendőrgyilkosság történt éjjel. Ezzel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy együttérzésünk a családjával, gondoskodni fogunk róla, Veszélyes szolgálat, meg kell becsülni őket és védeni is kell, amennyire lehetséges.Jó hír, hogy az elkövetőt elfogták. Messze nem mindennapos esemény, nem vagyunk hozzászokva.