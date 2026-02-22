Az igazi védőpajzs a megfelelően nagy devizatartalék meg egy normális gazdaságpolitika – mondja a Hold Alapkezelő alapítója

Beszélgetésünk elején arra kértük „vérbeli” befektető vendégünket, hogy vázolja fel, a 2025-ös évhez viszonyítva milyen lehet a 2026-os esztendő, mik mozgathatják a piacokat, mik lehetnek a fő befektetési sztorik. Miután Szabó László kifejtette, miért is csalóka a nemzetközi átlaghoz képest nem is olyan magas, 75 százalék körüli magyar GDP-arányos államadósság, nem csak arról mondta el a véleményét, miként fordulhat elő az, hogy a gyenge hazai makrogazdaság ellenére a Budapesti Értéktőzsde is szárnyal – belesimulva a nemzetközi trendbe. Hanem arról is, miért nem bukkannak fel immár több évtizede olyan jelentősebb cégek a részvényeikkel, mint az 1990-es években debütált OTP Bank, Mol, Magyar Telekom és Richter négyese. Valamint arról, hogy az uniós rekordszintű hazai infláció nagyarányú csökkenése után is érdemes-e állampapírba tenni a megtakarításainkat.

S természetesen azt a sok befektetőt foglalkoztató kérdést is körbejártuk a Hold Alapkezelő alapítójával, felügyelőbizottsági elnökével, vajon hogyan fogadhatják a piacok az áprilisi választások eredményét, mindenekelőtt: merre mozdulhat a forint, ami régóta nem látott erős formát mutat a világ vezető devizáival szemben. Kérdés, mi lesz, ha a Magyar Nemzeti Bank a kedvező inflációs adatok és az emiatt talán mérséklődő inflációs várakozások hatására közel másfél év után újra kamatot csökkent, már a Monetáris Tanács következő, február 24-én esedékes ülésén.

Mivel pedig Szabó László maga is gyakorló agrárgazda, talajkímélő ökogazdálkodó és bivalytenyésztő, kihagyhatatlan volt az a kérdés, vajon milyen helyzetben van a magyar mezőgazdaság és mik a kilátásai.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:04 Beköszönés

1:01 Az államadósságok növekedése, Trump lépései, MI – ezek lesznek a 2026-os év nagy trendjei?

9:53 Nemzetközi szinten nem is olyan magas a magyar GDP-arányos államadósság – akkor mi a baj?

13:27 A gyenge hazai gazdasági adatok ellenére szárnyal a BÉT

16:09 Mikor lesznek jelentősebb hazai tőzsdei bevezetések?

20:44 Mi várható az állampapírpiacon?

24:39 Kinek a választási győzelmének örülnének jobban a befektetők?

29:35 Az erős forintról, a kamatcsökkentési várakozásokról

34:39 Mi várható közép- és hosszútávon a fém- és nyersanyagpiacokon?

39:09 A jegybankok aranyvásárlásairól, a devizatartalékokról, a pénzügyi védőpajzsról

43:47 Az euróbevezetésről

53:31 A magyar agrárium kilátásairól

59:34: Elköszönés

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)