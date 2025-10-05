Az igazság pillanatai jönnek Orbán Viktorék számára

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, ismerteti a fogyasztói árak alakulását, az ipar és a kiskereskedelem teljesítményét. Ezek mellett megjelenik az államháztartás szeptember végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató.

Hétfőn a kiskereskedelmi bolthálózat forgalmának augusztusi adatait közli a KSH. Január-júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztítva. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5 százalékkal nőtt az értékesítés volumene. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.

Kedden az ipari termelés augusztusi első becslését közli a KSH. Júliusban az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. Január-júliusban az ipari termelés 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor az Mfornak: nem módosít a kormány a növekedési terveken Erról kérdeztük a rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Szerdán a fogyasztói árak szeptemberi alakulását publikálják. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva nem változtak az árak.

Szerdán jelenik meg az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató is. A Nemzetgazdasági Minisztérium jelentése szerint augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.

Kapcsolódó cikk Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás? Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén. És mi?

A központi alrendszer hiányán belül a központi költségvetés 3012,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 109,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 122,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.

(MTI)