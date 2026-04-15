Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Az IMF csökkentette a globális növekedési kilátásokat a közel-keleti helyzet miatt – írja az Equilor. A tegnap kiadott frissítés szerint ezúttal az iráni háború fenyegeti a globális gazdaságot, miután tavaly a vámintézkedések negatív hatásait ellensúlyozták a technológiai beruházások és a kedvező pénzügyi feltételek.

A jelenlegi konfliktus kedvezőtlen hatással van a nyersanyagpiacokra, az inflációs várakozásokra és a pénzügyi feltételekre. Amennyiben a háború korlátozott marad, annak hatásai az év közepére enyhülhetnek, így a globális gazdaság növekedési üteme idén 3,1 százalékos, jövőre pedig 3,2 százalékos lehet, mely elmarad a korábbi évek ütemétől.

A globális infláció 4,4 százalékra emelkedhet idén, jövőre 3,7 százalékos lehet.

Különösen a sérülékeny, energiaimportőr országok kerülhetnek nehéz helyzetbe a háború miatt

– áll a Nemzetközi Valutaalap összefoglalójában.