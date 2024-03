Az infláció a múlté, húsvéti rohamra készülnek a húsosok

Kiemelték, hogy a kisebb üzemeknél a húsvéti forgalom elérheti az éves mennyiség 30 százalékát is. A klasszikus húsvéti parasztsonka alapanyagául szolgáló sertéseket már a tél vége felé, legalább 5-6 héttel húsvét előtt levágják. Vágás után a sertéscombot vagy lapockát csonttal együtt 4-5 hétig sózzák és pácolják, és csak ezután füstölik, ami szintén több napig, akár egy hétig is eltarthat - ismertették, hozzátéve, hogy a sonka ezután már megfőzhető és fogyasztható, de van, ahol a füstölést követően hűvös helyen lógatva még napokig, vagy akár hetekig is érlelik.

A közleményben felidézik: a sonka elkészítésének ez a hagyományos módja még a régi időkben alakult ki, amikor hűtők hiányában sertést csak a hideg, téli hónapokban vágtak. A sonkát megszegni, megfőzni és fogyasztani viszont csak húsvétkor lehetett, ami gyakran a későbbi tavaszi hónapokra esett, amikor már meleg volt az idő. Ezért is volt szükség az eltarthatóságot biztosító sózásra és pácolásra.

Nagyon meg kell nézni, a kínálatból milyet választ az ember

Fotó: Depositphotos

Az idők során megváltozott ipari körülmények alapján létrejöttek a régi módszerektől eltérő eljárások is. A hagyományos, hetekig tartó sózás, pácolás és füstölés után, de csont nélkül pár hét alatt készül a kötözött sonka, ami 10 Celsius fokon több hétig is eltartható. Felhívták a figyelmet arra, hogy jelen vannak a hazai piacon az olcsó import termékek is. Elsősorban gyorspácolt kötözött sonka és tarja kerül így a boltokba, amelyek minősége jóval alacsonyabb, mint a hazai prémium termékeké - írták.

(MTI)