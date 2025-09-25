Az infláció és a recesszió után kezd beütni a munkanélküliség is

2025 augusztusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 676 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – közölte a KSH.

A 2025. június–augusztusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer fő volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 503 ezer fő dolgozott, mely 50 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.

A 2025. június–augusztusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt.2

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 115 ezer, a nőknél 102 ezer főt tett ki. A ráta mindkét nem esetében 4,4 százalék volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év június és augusztus közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt, a munkanélküliek 45,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

- közölte a KSH.