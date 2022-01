Az inflációnál is jobban nőttek a nettó átlagkeresetek októberben

A 2022-es csapdája: magas infláció és lassuló gazdasági növekedés

Nem lesz könnyű dolguk a jegybankoknak az idén. Miközben az egyre magasabbra hágó infláció ellenszere a kamatok emelése lehet, az időközben lelassult világgazdaságot olcsóbb hitelekkel lehetne újrapörgetni. Ráadásul a kamatemelés a már amúgy is magas adósságot is még nagyobbra duzzasztja, ami érhetően nem érdeke a kormányoknak. Erre is rámutatott kollégánk a Trend FM hétfő reggeli műsorában.