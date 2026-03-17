Az iráni háború júniusra akár 45 millió embert taszíthat súlyos éhínségbe

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni, február 28-án kezdődött támadásai kulcsfontosságú humanitárius segélyútvonalakat akadályoztak meg, késleltetve az életmentő szállítmányokat a világ legsúlyosabb válságövezeteibe – számol be róla a Reuters.

A növekvő élelmiszer-, olaj- és szállítási költségek miatt további 45 millió ember kerülhet akut éhezésbe, így a globális érintettek száma meghaladhatja a jelenlegi, rekordnak számító 319 milliót – mondta újságíróknak Genfben Carl Skau, a Világélelmezési Program helyettes ügyvezető igazgatója.

„Ez minden idők legmagasabb szintjére emelné a globális éhezést, ami rendkívül súlyos kilátás” – mondta. Hozzátette: „Már a háború előtt is tökéletes viharhelyzetben voltunk, az éhezés soha nem volt még ilyen súlyos sem a számokat, sem a mélységét tekintve.”

Skau elmondta, hogy a szállítási költségek 18 százalékkal emelkedtek az Irán elleni támadások kezdete óta, és egyes útvonalakat át kellett irányítani. Az így keletkező többletköltségek tovább növelik a WFP pénzügyi terheit, miközben a donorok egyre inkább a védelmi kiadásokra összpontosítanak, ami jelentős költségcsökkentésekhez vezetett a szervezetnél.

Korábban írtuk: