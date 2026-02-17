2p

Az MI egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket?

21 országban 1200 döntéshozó részvételével készült nemzetközi felmérés.

A globális bizonytalanság ellenére a vezérigazgatók továbbra is bíznak cégük idei növekedésében; a válaszadók a szervezeti átalakulás felgyorsításával, a mesterséges intelligencia (MI) átfogó bevezetésével és stratégiai tranzakciókkal tervezik fenntartani versenyelőnyüket – derül ki az EY-Parthenon legfrissebb, 21 országban 1200 döntéshozó részvételével készült nemzetközi felméréséből.

Az MTI-nek küldött összefoglaló szerint a globális felmérésben megkérdezett vezetők többsége árbevétel-növekedést, magasabb termelékenységet és javuló jövedelmezőséget vár 2026-ban, egyidejűleg a működési költségek emelkedésére is számít. A válaszadók többsége fordulópontként tekint erre az évre, mert sok társaságnál a mesterséges intelligencia használata most léphet át a kísérleti fázisból a gyakorlati alkalmazás szakaszába. A megkérdezettek döntő többsége úgy véli, az MI a következő két évben meghatározza majd a növekedést, minden harmadik vezető szerint pedig a technológia alapjaiban alakíthatja át a vállalatok működését.

A megvalósítás azonban továbbra is komoly kihívás számukra, a felmérés alapján az MI egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ez mutatja, milyen nehéz a kísérleti projektekből valódi, működő folyamatokat építeni – hívta fel a figyelmet az EY-Parthenon. Ahogy a vezérigazgatók az MI-megoldások hatékony alkalmazására törekednek, az akvizíciók és a stratégiai együttműködések válnak az átalakulás hajtóerejévé, mert a felvásárlásokon és az üzleti partnerségeken keresztül megbízható tudáshoz és képességekhez juthatnak hozzá. Ennek érdekében minden második vezető tervez az idén olyan ügyletet, amely a digitalizáció felgyorsítását vagy a növekedést szolgálja. A kutatás résztvevőinek közel fele a beruházások ütemének gyorsítását tervezi a geopolitikai és szabályozási kockázatok ellenére is.

(MTI)

