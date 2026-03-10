Az MNB felszabadítja tartalékait az energiaimport fedezésére

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az elmúlt hónapok beérkező inflációs adatai és a visszafogott év eleji átárazások összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokra vonatkozó decemberi előrejelzésével. 2026. februárjában az infláció 1,4 százalékra mérséklődött, ugyanakkor a geopolitikai konfliktusok éleződésével a nyersanyagárak és a feltörekvő piaci eszközök felárai számottevően emelkedtek – közölte az MNB.

Kurali Zoltán alelnök el szeretné kerülni a helyzet túlgondolását

Fotó: Bánkuti András

Az MNB kifejtette, hogy a jelenlegi turbulens nemzetközi környezetben az inflációs várakozások horgonyzásához, és ezáltal az elsődleges, árstabilitási cél eléréséhez elengedhetetlen a hazai pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása.

A rendelkezésre álló tartalékok az elmúlt időszakban megerősödtek, a devizatartalékszint historikusan kiemelkedő, 60 milliárd euróra nőtt. A fennálló kihívások egy célzott jegybanki eszköz alkalmazását indokolják. A jegybank a következő hónapokban közvetlenül biztosítja az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igényt, figyelembe véve a devizatartalék megfelelőségével kapcsolatos szempontokat. A célzott intézkedés a devizapiaci kereslet-kínálati egyensúly megteremtését szolgálja.

A Monetáris Tanács továbbra is kiemelt figyelemmel követi és folyamatosan értékeli a gazdasági és pénzügyi piaci fejleményeket, illetve ezek inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, és fenntartja az eddig követett óvatos és stabilitásorientált monetáris politikai megközelítést.

Amennyiben szükségük van a szereplőknek devizára, akkor ezt az MNB-n keresztül a devizatartalék terhére meg tudják tenni akár spot, akár forward tranzakciókhoz – mondta a lépés kapcsán Kurali Zoltán alelnök – teszi hozzá a Portfolio.

El szeretnénk kerülni, hogy a piac túlgondolja a devizapiac és az energiapiac összefüggéseit és ez túlzott volatilitást okozzon – emelte ki az alelnök. Hozzátette, hogy az összeg felhasználását folyamatosan ellenőrizni fogják és figyelemmel kísérik a tartalékmegfelelési mutatókat.