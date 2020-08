Az MNB nem változtatott az alapkamatán

Az továbbra is 0,6 százalék. A Monetáris Tanács döntésének okairól a 15 órakor megjelenő közleményből, valamint Virág Barnabás alelnök fél 4-kor kezdődő tájékoztatójából tudhatunk meg többet.

A 0,6 százalékos jegybanki alapkamat mellett az egy hónapja módosított többi kondícióhoz sem nyúlt a Monetáris Tanács. Így az egy napra a kereskedelmi bankok által a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) elhelyezett betétek kamata is negatív, -0,05 százalék maradt, az egynapos és egyhetes, fedezett hiteleké pedig 1,85 százalékos.

A jegybanki alapkamat változatlanul hagyása nem számít meglepetésnek, mint ahogy az sem, hogy a nemkonvencionális eszköztár sem módosult.

A 15 órakor megjelenő közleményben arra lesz érdemes figyelni, hogy a döntéshozók hogyan kommunikálják az erősödő inflációs nyomást, ez elmozdíthatja a forint árfolyamát is. A kamatdöntés bejelentését a forint az elmúlt hetekhez képest jóval gyengébben várta, az euróval szembeni árfolyama közel volt a 354-es szinthez, míg egy dollár 299 forintot ért.

Amennyiben a közleményben kihangsúlyozódik az árstabilitás fenntartása, akkor inkább erősödhet a hazai fizetőeszköz, ha viszont megkérdőjeleződik annak tartóssága, akkor gyengébb irányba mozdulhat el az árfolyam.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: A Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 221 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 410 forint a havi törlesztőrészlet. Az Erste Banknál az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 292 forint, míg a Cetelemnél 28 721 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 32 623 forint. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

A legutóbbi, július 21-én megjelent közleményben a döntéshozók leszögezték, hogy a rövid oldali hozamoknak biztonságos távolságban kell lenniük a nullaközeli tartománytól. Emiatt a gazdaság ösztönzését a Növekedési Kötvényprogram (NKP) és a Növekedési Hitelprogram (NHP) programokkal szeretnék biztosítani, nem pedig további kamatcsökkentéssel. Utóbbiakkal kapcsolatban is inkább szeptemberben várható bejelentés, amikor a friss inflációs jelentés keretszámait is megismerhetjük, illetve várhatóan sajtótájékoztatóra is sor kerül - vélték az Equilornál.

További érdekesség lehet, hogy - ahogy azt lapunk megírta - vajon a Monetáris Tanács már most reagál-e az idei első féléves 6,1 százalékos GDP-csökkenési mutatóra, s módosít-e a 0,3-2 százalékos gazdasági növekedési előrejelzésén, vagy megvárja ezzel a szeptember 22-én publikálandó inflációs jelentést.