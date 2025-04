Összesen 144 milliárd forintot kapott a kecskeméti Neumann János Egyetem 2020-2021-ben az államtól egy új campus és egy új, tudásváros nevű városrész megépítésére. A Telex most arról ír: a campus építkezése nemrég félbeszakadt, a tudásváros munkái pedig addig jutottak, hogy a terveket bemutatták. Ugyanis a Magyar Nemzeti Bank alapítványának cége a pénzt olyan részvényekbe rakta, amelyeknek az értéke azóta a felére csökkent.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!