Az NGM szerint életkortól független az anyák adómentessége

A tavaszi jogszabály-módosítás célja kizárólag az volt, hogy egyértelműbbé tegye: az adómentesség a magyar jog szerint járó családi pótlékhoz kötött, és nem más ország jogrendjéhez. Ez nem jelent semmiféle szigorítást vagy új feltételt, csak a korábbi gyakorlatot erősíti meg, írják közleményükben.

A minisztérium szerint semmilyen különbség nincs fiatalabb és idősebb édesanyák között. A kedvezmény továbbra is ugyanúgy jár azoknak is, akik már felnőtt gyermekeket neveltek fel. Az adóelőleg-nyilatkozatok továbbra is érvényesek, nem szükséges új nyilatkozatot tenni, teszik hozzá.

Az édesanya korától függetlenül, változatlanul SZJA-mentesek a négy- és többgyermekes édesanyák, októbertől SZJA-mentesek lesznek a 30 év alatti anyák, valamint 2026 januárjától a kétgyermekes 40 év alatti édesanyák, 2027-től a 40–49 éves kétgyermekes, 2028-tól az 50–59 éves kétgyermekes, 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is adómentességet kapnak, állítja az NGM.