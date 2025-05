Az NGM szerint minden rendben van

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A minisztérium szerint a belső gazdasági folyamatok pozitív irányba mutatnak: másfél éve folyamatosan emelkednek a reálbérek; idén újabb rekordévet zárhat a hazai turizmus; a foglalkoztatottság kiemelkedő, közel 4,7 millióan dolgoznak; a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van; az új- és használt autópiac élénkül; a lakáspiaci tranzakciók száma dinamikusan növekszik; a lakossági hitelezés is fellendülőben van.

Nemzetgazdasági Minisztérium a hitelminősítés kapcsány kiadott közleményében hangsúlyozza, hogy Magyarország finanszírozási helyzete változatlanul stabil és biztonságos, a kormány pedig továbbra is elkötelezett az erős költségvetési kontroll fenntartása mellett, amely hozzájárul a költségvetési hiány és az államadósság csökkentéséhez. A fiskális szigorral összhangban a kormány olyan költségvetéssel tervez, amelynek elsődleges egyenlege, azaz az államadósság után fizetett kamatok nélkül számított jövő évi költségvetési pozíció egyensúlyi, azaz nullás. A magyar gazdaság erős alapokon nyugszik, és továbbra is vonzó célpont a nemzetközi befektetők számára.

Bár pár napja nem jöttek szívderítő adatok a magyar GDP-ről, a berlini Scope Ratings megerősítette Magyarország „BBB” besorolását, továbbá a hitelminősítő megerősítette a korábbi stabil kilátást is. Ezzel – hasonlóan a többi hitelminősítőhöz – továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartja nyilván hazánkat.

Hazánk továbbra is befektetésre ajánlott célpont – megerősítette Magyarország államadósság-besorolását a Scope Ratings.

