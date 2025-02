Az NGM válaszolt, négy napba telt megtudnunk, hogy egy „próbavásárlás” valójában hangulatkeltés

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

Az olyan kereskedelmi egységekben, ahol nem ilyen rendszer működik, hanem a pénztáros kézzel üti be a terméket az online pénztárgép úgynevezett áfagyűjtőjébe (annak adókulcsától függően), hogyan fogják megállapítani, hogy (egy életszerű példa) a pénztárnál kifizetett összegként a 27 százalékos gyűjtőben áfa-visszaigénylésre jogosító zöldség, gyümölcs vagy áfa-visszaigénylésre nem jogosító egyéb termék, például liszt, étolaj, üdítő stb. ellenértéke szerepel? Hasonlóan, hogyan fogják megállapítani, hogy a pénztárnál kifizetett összegként a 18 százalékos gyűjtőben áfa-visszaigénylésre jogosító tejtermék vagy áfa-visszaigénylésre nem jogosító pékáru ellenértéke szerepel?

„Mindezek mellett jelezzük, hogy a technikai részletek még kidolgozás alatt állnak. A minisztérium célja, hogy a nyugdíjasok a lehető legkisebb adminisztráció mellett élhessenek az áfa-visszatérítéssel. Ennek érdekében a háttérben a szakmai és az érdekképviseleti szervezetekkel az egyeztetések folyamatosan zajlanak, mind a potenciális vásárlói oldalt képviselő Idősek Tanácsával, mind pedig a legkisebb kereskedőket is képviselő Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetséggel is” – zárul a tárca közleménye.

Cikkünkben azt is megmutattuk, az új, e-pénztárgépekre vonatkozó rendelettervezet sem tartalmaz ilyen besorolási előírást.

Bár cikkünk megjelenése előtt napokig vártunk az illetékes Nemzetgazdasági Minisztérium válaszára (megkeresésünket hétfőn 16 óra 04 perckor küldtük el), a tárca a megjelenés után néhány órával reagált cikkünkre, abban – véleményünk szerint indokolatlanul – hangulatkeltést emlegetve. Reggeli cikkünkben arra mutattunk rá, hogy – ahogy a címben is kiemeltük – „egyelőre” megoldhatatlan problémát okoz az, hogy az áfa-visszatérítésre jogosító és nem jogosító termékek egy áfagyűjtőbe kerülnek, így a nyugtáról és az az alapján az adóhatósághoz beküldött adatokból nem derül ki, mely termékek után jár vissza az adó a nyugdíjasoknak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az online pénztárgépek már most is alkalmasak vagy „minimális módosítással” alkalmassá tehetők arra, hogy az áfa-visszatérítéshez szükséges adatokat megküldjék az adóhivatalnak. Napokig várt, konkrétumokat nem tartalmazó közleményükben viszont hangulatkeltéssel vádolják portálunkat.

