Az NMHH cáfolja a magyar médiahelyzetről szóló jelentést

Szakmailag hiányos jelentésben kritizálja a magyar médiahelyzetet a Freedom House - állítja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Véleményük szerint nem derül ki egyértelműen, hogy kik, és az sem, pontosan milyen források alapján értékelték az egyes országokat a Freedom in the World című, hazánk médiahelyzetét is értékelő nemzetközi jelentésben.

Az erről szóló közleményükben azt írják, hogy szerintük a tanulmány rendkívül szűk skálán mozgó mutatószámai nem teszik lehetővé az értékelt államok komplex médiaviszonyainak mértékadó összehasonlítását.

A Freedom House 1987 óta készít médiajelentéseket az országokról

Fotó: Wikipedia

A Freedom House 1978 óta teszi közzé a mintegy kétszáz állam politikai és polgári szabadságjogi helyzetét értékelő jelentését. A riport keretében egy globális áttekintés mellett önálló országjelentéseket is kiad. Az NMHH rendszeresen nyomon követi a hazai médiahelyzetet értékelő nemzetközi jelentéseket, és – mint írják – ezúttal az amerikai székhelyű szervezet friss dolgozatát vette górcső alá –

amelyben állítólag több szakmai hiányosságot is feltárt.

Szerintük a riport jelentős módszertani hiányossága, hogy nem ismerhető meg világosan az országjelentések szerzőinek személye, erre csupán egy összesített névsorból lehet következtetni. Ez alapján 2024-ben is csupán egyetlen magyar szakértő vett részt a projektben, ami kérdéseket vet fel a plurális értékelés lehetőségével kapcsolatban. Szintén csökkenti a Freedom in the World átláthatóságát, hogy a szervezet nem közli a felhasznált források listáját.

Kapcsolódó cikk Harangoztak a madzagos internetnek? Magyarországon egyre kevésbé növekszik, néhány uniós országban pedig csökkenni kezdett a vezetékes internetre előfizetők tábora.

A jelentés a média függetlenségét egy nullától négyig terjedő skálán értékeli az egyes országokban, és az NMHH szerint egy ilyen szűk értéksor nem alkalmas arra, hogy pontos képet adjon a médiaszabadság területéről, és érzékeltesse az egyes országok közötti különbségeket, változásokat. A hatóság szerint jól mutatja ezt, hogy Magyarország az említett skálán ugyanannyi pontot kapott, mint olyan országok, ahol a jelentés szerint a sajtó munkatársai fizikai erőszaknak vannak kitéve. E tekintetben szerencsésebb lenne, ha például az egyes pontszámokat tört értékekkel részleteznék.

Az NMHH szerint annak ellenére, hogy az idén kiadott Freedom in the World a 2024. január 1.-december 31. közötti események értékelésére vállalkozik, a riportban több, a korábbi jelentésekben már szereplő, tárgyéven kívüli állítással találkozunk – állítják. Az a véleményük, hogy ezek tárgyi tévedéseket vagy minden alátámasztást nélkülöző, szubjektív megállapításokat is tartalmaznak. A dokumentum kritizálja például a médiapluralizmus hazai helyzetét, holott a magyar médiapiac sokszínű, a meghatározó piaci szereplők között pedig számos eltérő álláspontot megjelenítő médium működik – teszik hozzá a közleményben.