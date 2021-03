Az oltásra szorulók 19,5 százaléka kapta már meg legalább az első dózist

Az operatív törzs soron következő tájékoztatójára egy olyan nap került sor, amikor a járványban elhunyt betegek száma megközelítette egy magyarországi kisváros lakosságszámát. Müller Cecília országos tisztifőorvos többször is hangsúlyozta ma, hogy rendkívül agresszív vírusváltozat fertőz idehaza, az esetek szinte száz százalékáért ez a brit mutáns a felelős, és erre vezethető vissza, hogy sajnos továbbra is kedvezőtlenek a járványügyi adataink. Egy hét alatt 13 százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma, s az aktív fertőzöttek körében is hasonló dinamika figyelhető meg. Nagyon sokan szorulnak kórházi kezelése, az intenzív osztályok rendkívül leterheltek - emelte ki a szakember, aki szerint senki nem lehet biztos abban, hogy a vírus milyen lefolyású betegséget vált ki benne, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szennyvízminták elemzése is óvatosságra sarkall: országosan ugyan stagnálást jeleznek a minták, de egyes városokban - mint Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Salgótarján, Szeged, illetve a budapesti agglomeráció települései - enyhe emelkedést tapasztalnak.

Oltás Magyarországon (fotó: MTI) Oltás Magyarországon (fotó: MTI)

A húsvét közeledtével arra igyekezett felhívni a lakosság figyelmét, hogy továbbra is tartsák be a korlátozó intézkedéseket. Lehetőleg szűk családi körben ünnepeljünk, több különálló háztartás ne gyűljön egybe, mint ahogy a szabadidős programokat is próbáljuk úgy megtervezni, hogy kis családi közösségekben a kevésbé ismert kirándulóhelyeket keressük fel - hangzott az intelem.

Arra hívta fel továbbá a figyelmet, hogy a higiénés előírásokat azokban a családokban is be kell tartani, ahol többen - a nagyszülők és mások - is megkapták az oltást. Jelen tudásunk szerint ugyanis nem lehet kizárni, hogy ilyen esetekben is fennáll a fertőzés veszélye - vagyis az oltással nem szűnik meg a vírus továbbadásának kockázata.

Lapunk kérdést küldött a húsvéti ünnepekkel kapcsolatban az operatív törzsnek, melyben arra voltunk kíváncsiak, hogy lesz-e fokozott közúti ellenőrzés, amely során a húsvét táján megszokott alkoholszint mérésen túl azt is ellenőrizni fogja a rendőrség, hogy hova és milyen célból utaznak az autóban ülők, de nem kaptunk választ a kérdésünkre.

Arról viszont szó esett, hogy a legutóbbi hétvégén sok fiatal csoportosult a közterületeken (nyilván nem függetlenül a jó időtől). E magatartás elkerülésére hívta fel az érintetteket az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília arról is beszámolt, hogy a koronavírus-fertőzés kórházi kezelése során hatásosnak bizonyult favipiravir készítményt már minden, a járvány kezelésében közreműködő orvos alkalmazhatja. Szerinte ez a terápia életeket menthet. A szert ingyenesen lehet kiváltani a gyógyszertárakban, miután az orvos felírta.

A vakcinahelyzetre áttérve közölte, hogy az átoltottság 19,5 százalékos Magyarországon (vagyis az oltásra szorulók 19,5 százaléka kapta már meg legalább az első oltást). Véleménye szerint rendben zajlik az oltási program végrehajtása, legutóbbi döntésével 250 ezer Szputnyik-vakcinát "szabadítottak fel", azaz tettek hozzáférhetővé az oltóhelyek számára.

Az oltási programban most a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozók következnek, ők ma éjfélig regisztrálhatnak az oltásra - erre nyomatékosan kérte is őket Müller Cecília. Velük párhuzamosan pedig a második, harmadik trimeszterben járó várandós kismamák, valamint a szoptató édesanyák oltását is végzik, őket is regisztrációra biztatta, amelyet konzultációnak kell kísérnie a háziorvosukkal, nőgyógyászukkal, mert ott tartják nyilván az alapbetegségeiket.

Közben honvédségi oltóbuszok segítségével is zajlik az oltás, ma 5 busz keresi fel elsősorban a nógrádi kistelepüléseket.

Mindezt megelőzően Kiss Róbert rendőr alezredes emlékeztetett arra, hogy a kormány április 8-ig meghosszabbította a maszkviselésre, kijárásra, boltok nyitvatartására, oktatásra vonatkozó korlátozó intézkedések hatályát, ami kiterjed a schengeni belső határszakasz határellenőrzési feladataira, a beutazásokra is.