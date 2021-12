Az omikron kevesebb súlyos megbetegedést okoz - a brit kormány nem jelent be újabb korlátozásokat

A bejelentésnek belpolitikai jelentősége is van, hiszen néhány nappal ezelőtt éppen azért mondott le azonnali hatállyal Lord David Frost, a brit kormány Brexit-ügyi államtitkára, mert nem értett egyet az omikron koronavírus-változat terjedésének megfékezésére érvénybe léptetett korlátozásokkal.

Javid elmondta: a kabinet már megkezdte azoknak az új vizsgálati eredményeknek az elemzését, amelyek arra vallanak, hogy a koronavírus gyorsan terjedő omikron változata számottevően kisebb eséllyel okoz kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedést, mint a korábban dominánssá vált, ám ma már a fertőződések kisebb hányadát okozó delta variáns. Az elmúlt egy napban három ilyen vizsgálati eredmény is ismertté vált.

Egy dél-afrikai tanulmány megállapításai szerint az omikronnal fertőződött páciensek 70-80 százalékkal kisebb eséllyel kerülnek kórházba, mint azok, akik a delta variánst kapták el. Az Imperial College London egyetem klinikai vizsgálatának eredménye szerint 40 százalékkal kisebb a legalább egy éjszakányi kórházi tartózkodást szükségessé tévő megbetegedés kockázata az omikron esetében, az Edinburghi Egyetem - egyelőre kis létszámú mintán elvégzett - tanulmánya pedig a delta okozta fertőzésekhez képest 65 százalékkal kisebb megbetegedési esélyt mutatott ki az omikron variánssal fertőződöttek körében.

Sajid Javid a brit médiának adott nyilatkozatában "jó, biztató hírnek" nevezte ezeket a vizsgálati eredményeket. Hozzátette ugyanakkor: az omikronról az is tudható, hogy számottevően gyorsabban terjed, mint a delta variáns, és a kockázatok elemzéséhez ezt is figyelembe kell venni. Ugyanis egy sokkal magasabb fertőződési szám sokkal kisebb megbetegedési ráta esetén is jelentős számban okozhat kórházi kezelést igénylő megbetegedést - mondta a brit egészségügyi miniszter.

Az általa vezetett szaktárca legutóbbi, szerda esti adatismertetése szerint a megelőző 24 órában 106 122 új koronavírus-fertőződést szűrtek ki az Egyesült Királyságban.

Ez eddig a legmagasabb, tesztekkel igazolt napi fertőződési szám. A legfrissebb adatok szerint ugyanakkor a fertőződéses esetek megugrásának ütemét nem követi a kórházi kezelésre szoruló betegek számának növekedési üteme, a Covid-19 betegség okozta halálozások száma pedig továbbra is csökken.

Sajid Javid mindezek alapján közölte: a kormány a héten nem tervezi további korlátozások bejelentését, "az emberek élvezzék a karácsonyt családjuk, barátaik körében, de természetesen mindenki legyen elővigyázatos".

A kormány egyértelműen azon a véleményen van, hogy nincs szükség semmiféle újabb korlátozásra karácsony előtt, de természetesen figyeli a helyzetet - fogalmazott a brit egészségügyi miniszter.

Az omikron vírusvariáns megfékezése végett érvénybe léptetett jelenlegi angliai szabályozás alapján oltási igazolást vagy frissen elvégzett koronavírus-gyorsteszt negatív eredményét kell felmutatni a belépéshez az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre.

Emellett ismét kötelezővé vált a maszkok viselése a legtöbb zárt angliai közösségi intézményben, köztük a színházakban és a mozikban, és a kormány otthoni munkavégzést is javasol mindazoknak, akik számára ez lehetséges, bár ez nem kötelező erejű. (MTI)