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Az Orbán-kormány bankadójának hatása: közel 3 millió magyarnak lett külföldi bankszámlája – mondja az Erste vezére

Izsó Márton - Csabai Károly

Jelasity Radován a június 25-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live jubileumi, 100. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Beszélgetésünket azzal az esettel kezdtük, amelyre a választások után derült fény: 2023 novemberében Jelasity Radovánt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) akkori alelnöke, Kandrács Csaba kvázi megzsarolta: ha nem távozik Simor András, az MNB 2007-2013 közötti elnöke az Erste bécsi anyabankja felügyelőbizottságából, akkor az MNB „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni a magyar leánybankkal szemben. Az ügyben feljelentés történt, az Erste vezérét arról kérdeztük, hol tart a nyomozás.

Aztán szó esett Kármán Andrásról, aki 2025 nyaráig az Ersténél dolgozott, akkor elszegődött a Tisza Párt gazdasági szakértőjének, mely tény miatt Orbán Viktor az idén februári évértékelőjén kipellengérezte a most már pénzügyminiszter egykori munkaadóját. De Nagy Mártonnak még nemzetgazdasági miniszterként tett kijelentését is körbejártuk, miszerint elég csak öt nagybank Magyarországon, amelyekből négyet nevesített is – az Erste nem volt köztük.

Ezt követően azonban – annak szellemében, hogy Jelasity Radován a választások után azt mondta, „itt az idő, hogy újra szakmázzunk, ne politizáljunk” – már gazdasági kérdésekről kértük ki az Erste első emberének véleményét. A kamatstopról, a babaváró hitelekről, a devizahitelekről, az inflációról, az erős forintról, az euró magyarországi bevezetéséről. Annak kapcsán pedig, hogy azt latolgattuk, meddig maradhatnak a bankokat terhelő adók, az Erste vezére tett egy olyan ígéretet, amely vélhetően minden ügyfélnek kedves lehet.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:06 Beköszönés.

02:04 Mi történt az MNB-ben, hol tart a nyomozás?

08:55 Kármán Andrásról.

11:19 Melyek a legégetőbb gazdaságpolitikai döntések, amelyeket az új kormánynak azonnal meg kell lépnie

13:34 Hány nagybank is kell Magyarországon?

16:49 A kamatstopról.

22:35 A babaváró hitelekről.

28:00 Vissza lehet-e államosítani az MBH Bankot?

31:10 A devizahitelekről.

33:16 Van esély a bankadók eltörlésére?

38:01 Az ATM-telepítésekről.

41:41 Mennyire trükköztek a vállalkozások a támogatott hitelekkel?

45:47 Az inflációról, az erős forintról.

48:40 Az euróbevezetésről.

58:34 Elköszönés.

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(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

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