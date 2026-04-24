2p
Makró Orbán-csomagok Reklámadó

Az Orbán-kormány utolsó médiaajándéka

Nagy Károly

Megkönnyebbülhetnek a médiatulajdonosok.

A tegnap éjszakai Magyar Közlönyben megjelent a 87/2026-os számú kormányrendelet. A leköszönő Orbán-kormány utolsó jogszabályainak egyike úgy rendelkezett, hogy mégsem tér vissza a magyar gazdaságba az idei második félévtől a reklámadó – szúrta ki a 444.hu. „Az évek óta zajló orosz–ukrán konfliktus negatív hatást gyakorol a hazai gazdaságra, ezért szükséges intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek” – indokolta a változást az előterjesztő.

A rendelet műtól hatályos, így a reklámadó mértéke július 1-jétől is marad a mostani szinten, azaz az adó kulcsa az adóalap 0 százaléka lesz. Az eddig hatályos szabályozás úgy szólt, hogy a 100 millió forint fölötti reklámbevételeket júliustól ismét 7,5 százalékos adó sújtja. A gyakorlatban óriási terhet jelentett volna a reklámadó bevezetése a médiacégeknek, mert a 100 millió fölötti bevételt plusz 7,5 százalékos adó sújtotta volna, vagyis bizonyos forgalom fölött minden 100 forintnyi bevételből 7,5 forintot elvitt volna az állam úgy, hogy semmilyen költséggel nem lehetett volna ezt az adótételt mérsékelni.

A reklámadót még a 2010-es második felében függesztették fel, miután a szabályozás egyes elemeit az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG