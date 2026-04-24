Az Orbán-kormány utolsó médiaajándéka

A tegnap éjszakai Magyar Közlönyben megjelent a 87/2026-os számú kormányrendelet. A leköszönő Orbán-kormány utolsó jogszabályainak egyike úgy rendelkezett, hogy mégsem tér vissza a magyar gazdaságba az idei második félévtől a reklámadó – szúrta ki a 444.hu. „Az évek óta zajló orosz–ukrán konfliktus negatív hatást gyakorol a hazai gazdaságra, ezért szükséges intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek” – indokolta a változást az előterjesztő.

A rendelet műtól hatályos, így a reklámadó mértéke július 1-jétől is marad a mostani szinten, azaz az adó kulcsa az adóalap 0 százaléka lesz. Az eddig hatályos szabályozás úgy szólt, hogy a 100 millió forint fölötti reklámbevételeket júliustól ismét 7,5 százalékos adó sújtja. A gyakorlatban óriási terhet jelentett volna a reklámadó bevezetése a médiacégeknek, mert a 100 millió fölötti bevételt plusz 7,5 százalékos adó sújtotta volna, vagyis bizonyos forgalom fölött minden 100 forintnyi bevételből 7,5 forintot elvitt volna az állam úgy, hogy semmilyen költséggel nem lehetett volna ezt az adótételt mérsékelni.

A reklámadót még a 2010-es második felében függesztették fel, miután a szabályozás egyes elemeit az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette.