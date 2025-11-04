3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró GDP Infláció Podcast

Az Orbán Viktor által kipécézett elemző az Mfornak: Elfogyhat a hitelminősítők türelme, ha nem lesznek megszorítások

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Az elmúlt években összességében tapodtat sem mozdult a magyar gazdaság, 2025 végén a 2021-es szinten állhat. A választási évre fordulva már most is láthatunk egy 1500 milliárd forintnyi költségvetési többletkiadást, ami a jövőbeli, még nem ismert osztogatásokkal együtt akár a duplájára is ugorhat. Ennek az igazi terhei a következő kormányzati ciklusban csapódhatnak le, ami – bárki is nyeri a választásokat, kiigazításokat, megszorításokat hozhat magával 2026 áprilisa után – hangzott el a Klasszis Podcastban legújabb adásában, aminek vendége Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt, akinek hétfői nyilatkozatát sajátos módon értelmezte a miniszterelnök.

A magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben sem tudott lendületet venni. Éves alapon 0,6 százalékkal bővült, negyedéves szinten pedig stagnált a GDP. Egyre világosabb, hogy tarthatatlan a kormányzat által várt 1 százalékos növekedés 2025-re, de az is elképzelhető, hogy enyhén fél százalék alatt maradhatunk – mondta a Klasszis Podcast legújabb adásában Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

A szakértő beszélt a már bejelentett extra költségvetési kiadásokról, osztogatásokról is. A háromgyerekes anyák szja-mentessége, a támogatott hitelek már most a GDP 1,5-2 százalékát érintik. Ehhez jöhet még a 14. havi nyugdíj bevezetése, de a kampány hevében egyéb nem várt tételekre is számíthatunk. A költségvetési hiány emiatt bőven a korábban tervezett felett alakulhat 2026-ban, ami könnyen megszorításokhoz vezethet. Ellenkező esetben a hitelminősítők türelme fogyhat el, és akár még bóvliba is csúszhatunk, amitől az S&P és a Moody's esetében például csak egy fokozat választ el minket.

Németh Dávidot arról is kérdeztük, hogy miért éleződhetett ki ismét az ellentét a Magyar Nemzeti Bank és a kormány között, illetve, hogy a megszorítások miként érinthetik a szent tehénként számon tartott rezsicsökkentést? De a szakértő az euró bevezetéséről is beszélt, valamint arról, hogy mi a legnagyobb probléma a Magyarországra érkező kínai akkumulátorberuházásokkal.

A podcastot – melyet a vezető elemző azon sajtótájékoztatója után vettünk fel, mely kijelentéseit Orbán Viktor sajátosan értelmezte – a fenti videóban tekinthetik meg. 

Fejezetek:

01:02 Beköszönés

02:06 Tarthatatlan a kormányzat GDP célja, mégsem hozzák lejjebb az előrejelzést

09:54 A háború miatt gyengélkedik a magyar gazdaság?

16:25 A közelgő választások miatt is kivárnak a vállalatok a beruházásokkal?

22:07 Fokozza a nyomást a kormány az MNB-n: mégsem ért véget az unortodoxia?

30:44 Várhatóak még további választási osztogatások?

36:33 Milyen megszorítások lesznek a választások után?

42:23 Ha bevezetnénk az eurót, az inflációnk is jóval alacsonyabb lenne?

51:58 Repülőrajt elhalasztva, jövőre megérkezhet?

58:43 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál

Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál

A haladék a legjobb forgatókönyv, amiben a magyar miniszterelnök az amerikai elnöknél tett látogatása során reménykedhet.

Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

A választási ígéretek között az elmúlt hetekben a legfontosabb a 14 havi nyugdíj volt. A kormány tagjai ugyan óvatosak ennek bevezetése kapcsán, ami egyébként indokolt is – mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfői adásában. A jövő évi költségvetésben ugyanis mára korábbi ígéretekre sincs forrás.

Az elmúlt években a legnagyobb magyar földgázmutyi zajlott szép csendben

Csaltak a földgáz áfájával, 67 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot. 

A közbeszerzési törvényt is módosítaná Lázár János a Strabag miatt

A közbeszerzési törvényt is módosítaná Lázár János a Strabag miatt

„Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét?”, tette fel a kérdést a miniszter.  

Bosszankodhatnak az Aldi, a Lidl és a Penny vásárlói

Bosszankodhatnak az Aldi, a Lidl és a Penny vásárlói

Megállhat a több hónapja tartó áresés? Erre jutott egyebek mellett a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk legfrissebb Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérése.

Most a vállalatvezetők küldtek negatív jelzést a kormánynak

A száz hazai feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetőjének megkérdezésén alapuló index a szeptemberinél alacsonyabb lett.

Hernádi Zsolt okosba épít stadiont az Újpestnek

Éppen egy olyan telket választottak, ami a Mol-vezérhez köthető.

Visszavetné a gazdaság élénkülését a reklámadó, az érintettek egyeztetnének

Visszavetné a gazdaság élénkülését a reklámadó, az érintettek egyeztetnének

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. A Reklámszövetség javaslatát – a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően– a módosítót benyújtó miniszterelnök-helyettesnek és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte. 

Fontos adatok jönnek a héten, Nagy Márton is izgulhat

Fontos adatok jönnek a héten, Nagy Márton is izgulhat

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, ismerteti az ipar és a kiskereskedelem teljesítményét, valamint a lakásépítések alakulását.

Nemcsak nézett, hanem evett is már Munkácsyt?

Party service régen is létezett, csak nem így hívták. Hiszen valaki – valakik – sütöttek-főztek a Kiváló Dolgozó cím átadása utáni koccintásra, érkeztek több napra politikusok, akiket etetni-itatni kellett, ötven éve is jöttek több napra vendégségbe tudományos és kulturális delegációk. Ma egy-egy szakmai rendezvény sikerének kulcskérdése a party service, amely több mint egyszerű – vagy akár kifinomult – vendéglátás. Az új követelmények sokkal összetettebbé tették e műfajt. Az ágazat egyik kiemelkedő hazai szereplőjével, a Budapest Party Service tulajdonos-igazgatójával, Semsei Rudolffal a friss trendekről beszélgettünk.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168