Az Orbán Viktor által kipécézett elemző az Mfornak: Elfogyhat a hitelminősítők türelme, ha nem lesznek megszorítások

A magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben sem tudott lendületet venni. Éves alapon 0,6 százalékkal bővült, negyedéves szinten pedig stagnált a GDP. Egyre világosabb, hogy tarthatatlan a kormányzat által várt 1 százalékos növekedés 2025-re, de az is elképzelhető, hogy enyhén fél százalék alatt maradhatunk – mondta a Klasszis Podcast legújabb adásában Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

A szakértő beszélt a már bejelentett extra költségvetési kiadásokról, osztogatásokról is. A háromgyerekes anyák szja-mentessége, a támogatott hitelek már most a GDP 1,5-2 százalékát érintik. Ehhez jöhet még a 14. havi nyugdíj bevezetése, de a kampány hevében egyéb nem várt tételekre is számíthatunk. A költségvetési hiány emiatt bőven a korábban tervezett felett alakulhat 2026-ban, ami könnyen megszorításokhoz vezethet. Ellenkező esetben a hitelminősítők türelme fogyhat el, és akár még bóvliba is csúszhatunk, amitől az S&P és a Moody's esetében például csak egy fokozat választ el minket.

Németh Dávidot arról is kérdeztük, hogy miért éleződhetett ki ismét az ellentét a Magyar Nemzeti Bank és a kormány között, illetve, hogy a megszorítások miként érinthetik a szent tehénként számon tartott rezsicsökkentést? De a szakértő az euró bevezetéséről is beszélt, valamint arról, hogy mi a legnagyobb probléma a Magyarországra érkező kínai akkumulátorberuházásokkal.

A podcastot – melyet a vezető elemző azon sajtótájékoztatója után vettünk fel, mely kijelentéseit Orbán Viktor sajátosan értelmezte – a fenti videóban tekinthetik meg.

Fejezetek:

01:02 Beköszönés

02:06 Tarthatatlan a kormányzat GDP célja, mégsem hozzák lejjebb az előrejelzést

09:54 A háború miatt gyengélkedik a magyar gazdaság?

16:25 A közelgő választások miatt is kivárnak a vállalatok a beruházásokkal?

22:07 Fokozza a nyomást a kormány az MNB-n: mégsem ért véget az unortodoxia?

30:44 Várhatóak még további választási osztogatások?

36:33 Milyen megszorítások lesznek a választások után?

42:23 Ha bevezetnénk az eurót, az inflációnk is jóval alacsonyabb lenne?

51:58 Repülőrajt elhalasztva, jövőre megérkezhet?

58:43 Elköszönés

