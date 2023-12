Az orosz kémcégek már a spájzban vannak?

Az orosz–ukrán háború 2022. február végi kirobbanása óta 133 olyan cég alakult Magyarországon, amelynek tulajdonosai olyan orosz állampolgárok, akiknek jellemzően nincs magyar lakcíme, bár ezek jelentős része kényszertörléssel megszűnt vagy megszűnés alatt áll – írja a HVG360. Jelentős számban vannak köztük egy budapesti, Mexikói úti lakásba bejegyzett vállalkozások, ezek ügyében egytől egyig ugyanaz az orosz származású budapesti ügyvéd járt el, akihez egyébként a Mexikói úti lakás is tartozott, ő volt a cégek kézbesítési megbízottja is. A lap megkeresésére az ügyvéd közölte, a törlés hátterében többnyire az áll, hogy a cégek számára a bankok az orosz tulajdonlás miatt nem adtak lehetőséget bankszámlanyitásra.

A lap azt is írja, a magyarországi „adóparadicsomnak” számító Pest vármegyei Csomádon, valamint egy fővárosi székhelyszolgáltatónál is számos orosz tulajdonú cég van bejegyezve, utóbbi az oroszok tartózkodási engedélyének elintézésében is segít, így valószínűleg jó kapcsolatai vannak.

A HVG360 megjegyzi, az orosz hátterű cégek alapítását az európai titkosszolgálatok is igyekeznek nyomon követni, hátha olyan társaságokra bukkannak, amelyek az üzleti tevékenységet egyfajta fedésre használják. Ennek oka, hogy a legtöbb országban a háború kitörése óta csökkent a diplomáciai testületek létszáma, márpedig a külképviseleteken dolgozók között számos hírszerző is működött. Helyettük úgynevezett illegális hírszerzők érkeznek, akik – mint a lap írja – nem diplomáciai, hanem más státuszban, például üzletemberként, tudósként, diákként vannak jelen Európában.

A legtöbb orosz hátterű cég mikrovállalkozás, de a lap talált kivételeket is.

Az egyik ilyen az orosz Roszatomhoz tartozó AtomTechEnergo Atomerőmű üzembe helyezési, javítási és irányítási Rt. Magyarországi Fióktelepe, amely a Paks II. projektben játszik szerepet. A másik egy orosz futárposta, a 2000-ben alapított CDEK itteni leányvállalata. Egy harmadik cég gépjármű-kereskedelemmel foglalkozik, és első évét rögtön 133 milliós árbevétellel zárta.

A HVG360 rámutat, az orosz titkosszolgálatokkal összefüggésbe hozott cégek is itt vannak köztünk. Az ITK System fő tevékenysége szerint számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelemmel foglalkozik, de a cég tulajdonosának orosz üzleti kapcsolatai alapján valamilyen formában köze lehet az orosz szolgálatokhoz. A tavaly novemberben alapított DGK Navigation Kft. tulajdonosa pedig oroszországi Gyronav nevű cégével a drónok működéséhez elengedhetetlen precíziós giroszkópokat és navigációs rendszereket fejleszt és gyárt.

A lap kiemeli a szintén 2022-ben alapított IRIAS Hungary Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézet Magyarországi Kereskedelmi Képviseletét, mely a nemrég kipaterolt, csak kémbankként emlegetett nemzetközi Beruházási Bankhoz hasonló diplomáciai mentességet élvez egy 1980-as egyezmény alapján.

Cégbírósági dokumentumok szerint idén novemberig az IRIAS Hungaryt a beregszászi születésű Aszlanov Omelko képviselte, majd váltotta őt a B&H Trade Limited nevű, Hongkongban tavaly év végén bejegyzett cég. A hongkongi céget egy magyar állampolgár, Haibach László képviseli, egy hasonló nevű cégnek pedig amelynek Omelko az ügyvezetője, Haibach pedig a tulajdonosa. És noha sem Omelko, sem Haibach nem a tudományos-kutatói szférából jön, márpedig az IRIAS elméletileg ezen a területen aktív, mégis hazai egyetemekkel igyekezett jó kapcsolatot kialakítani, sőt az IRIAS vezetője korábban találkozott a paksi bővítésért felelős akkori miniszterrel, Süli Jánossal is. Sőt, az IRIAS orosz honlapja szerint a szervezetnek létezik egy Nukleáris és Vízjogi Központja, amelynek az igazgatója Szabó Iván, aki ügyvédként dolgozik. Ő azonban a HVG360-nak azt mondta, nincs köze az IRIAS hazai fiókszervezetéhez, a moszkvaihoz is csak annyi, hogy egyszer találkozott annak magyarországi képviselőjével, „egy nagyon idős magyar akadémikus úrral”. Vele együtt szerveztek egy előadást két orosz professzor számára, akik nukláris oktatással foglalkoztak.