Az orosz olaj sem old meg minden problémát a magyar piacon

Király Béla
A hét egyik legfontosabb üzemanyagpiaci híre az volt, hogy a Barátság kőolajvezeték ismét működőképes, és megindult a tranzit is. Ez a hazai ellátás szempontjából megnyugtató hír, ugyanakkor a hatósági árak miatt az üzemanyagok importja gyakorlatilag leállt. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő hónapokban az új kormány is csak óvatosan nyúl majd a rendszerhez.

A hét elején az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bejelentése szerint befejeződött a januárban orosz támadások miatt megsérült Barátság kőolajvezeték javítása. Rövid ideig úgy tűnt, hogy a felek egymásra várnak, hiszen a leköszönő magyar kormány azt jelezte, addig nem oldja fel az ukránoknak szánt 90 milliárd eurós uniós pénzügyi csomag blokkolását, amíg nem jön az olaj. Míg Kijev ahhoz kötötte az olajszállítmányt, hogy zöld utat kapjon az uniós csomag. Végül mindkét fél engedett, és egybehangzó szlovák és magyar híradások szerint csütörtökön már érkezett olaj a vezetéken.

A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) szerdai közleményében azonban felhívta a figyelmet egy fontos kérdésre. A szövetség kifejtette: az elmúlt másfél hónap eseményei jelentősen átalakították a piaci környezetet. A Hormuzi-szoros térségében kialakult konfliktus, valamint a Barátság kőolajvezeték leállása egyszerre növelte a nemzetközi és a hazai ellátásbiztonsági kockázatokat. A globális olajszállítások bizonytalansága és az ellátási oldalon történt kiesések egyaránt megjelentek a fizikai Brent kőolaj jegyzésáraiban, és a finomított termékek – különösen a repülőgép-üzemanyag és a gázolaj – árának emelkedésében.

Mindez azt eredményezte, hogy a piaci és a védett ár közötti különbség benzin esetében közel 65 forintra, gázolajnál pedig 87 forintra nőtt literenként. Ilyen árszintek mellett az import fokozatosan visszaszorult, miközben a hazai ellátás egyre nagyobb részben támaszkodik a stratégiai készletekre. Ez így már nem pusztán árkérdés, hanem közvetlen ellátásbiztonsági kockázat is – emelte ki a MÁSZ.

Ismét jelentős drágulás jöhet
A szervezet szerint az üzemanyagárak emelkedésének tompítását célzó intézkedések akkor lehetnek eredményesek, ha a piac egészének működését, az árszerkezet alapvető elemeit érintik. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek egységesen, minden piaci szereplő számára azonos feltételek mellett alkalmazhatók, és nem bontják meg a verseny egyensúlyát. Ebben elsősorban az adó- és adójellegű terhek felülvizsgálata jelenthet érdemi, kiszámítható és a fogyasztói árak szempontjából is érzékelhető segítséget, vélekedett a szervezet.

Mindezt kiegészítve megjegyezhetjük, hogy az orosz olajszállítmányok érkezése érdemben növeli az ellátásbiztonságot, tekintettel arra, hogy a világ számos országában (elsősorban Ázsiában) a nyersolaj is hiánycikk lett, így a finomított termékből sincs elég.

A mostani szállítmányok révén Magyarország időt nyert, és van remény arra, hogy egy esetleges iráni békemegállapodás után az árak csökkenjek. Ekkor pedig a most érvényben lévő ársapka (védett ár) elveszti a jelentőségét.

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a hazai finomítói kapacitás nem elegendő. Ezt 2022-ben is láthattuk, amikor az árstopos benzinből hiánycikk lett. Ráadásul tetézi a bajokat, hogy a korábbi tűzeset miatt a Dunai Finomító továbbra sem üzemel teljes kapacitással. Így előbb-utóbb (bár most talán inkább utóbb) el kell törölni az árszabályozást, hogy a hiányzó üzemanyag-mennyiséget be lehessen hozni.

Addig csak reménykedhetünk, hogy az olaj tőzsdei áresése miatt a piaci és a szabályozott ár összeér. Ez a folyamat a héten egyébként biztatóan alakult, ám szombaton a benzin ára ismét jelentősen nő majd.

A kedvező piaci folyamatok egyébként az EU-országokban is tükröződtek. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján készülő rangsorban ezúttal hét olyan EU-ország is volt, amelyekben a hazai (védett) áraknál alacsonyabbat találunk. Vagyis a hatósági ár ellenére sem vagyunk a legolcsóbbak, de továbbra is kedvező a magyar benzin árfekvése.

Az olcsóbb országok többsége egyébként a régióban található, ebből következően a magyarországi benzinár a középmezőnybe került. Érdemes megjegyezni, hogy néhány hete a relatív pozíciónk sokkal kedvezőbb volt.

A gázolaj árát vizsgálva hetek óta azt láthatjuk, hogy a magyar (védett) ár az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A legutóbbi adatok is ezt mutatták, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai alapján csupán Máltán és Lengyelországban lehet olcsóbban tankolni, mint Magyarországon.

A fentiekből pedig az is kiderült, hogy a régióban is az egyik legalacsonyabb a magyarországi rögzített ár. Ennél, ahogy azt jeleztük, egyedül a lengyel autósok tudnak olcsóbb gázolajat vásárolni. Hozzá kell tenni, hogy ott nem az árak rögzítésével, hanem az adók átalakításával tudták ezt elérni.

Brutális áremelkedés volt az olajpiacon

A cikk elején említettük, hogy a hétvégén drágulnak az üzemanyagok, ami egyébként egyáltalán nem meglepő tekintettel arra, hogy a nyersolaj ára hogyan mozgott. A héten a Brent ára körülbelül 16, a WTI ára pedig 14 százalékkal emelkedett, ami az iráni háború kezdete óta a második legnagyobb heti ugrás. A háttérben az áll, hogy a szemben álló felek ugyan azt kommunikálják, hogy biztatóan alakulnak a tárgyalások, valójában azonban a helyzet tovább eszkalálódott. Mind az Egyesült Államok, mind Irán igyekszik megakadályozni, hogy a tankerek elhagyják a Perzsa-öböl térségét a Hormuzi-szoroson át. Mindezt úgy, hogy mindkét fél a tengeri útvonal szabad átjárhatóságát is követeli a másiktól.

Ráadásul az Egyesült Államok több olyan hajót állított meg, amely Irán számára fontos szállítmányt vitt. Eközben a perzsa állam katonái két teherhajó elfoglalásával rávilágítottak Washington nehézségeire: az Egyesült Államok továbbra sem tudja úgy kontrollálni az áthaladást, ahogy Trump elnök reméli.

Míg a hét elején a tankerek megindulásáról szóltak a hírek, az utóbbi napokban a szakértők szerint megint akadozik a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózás – a háború előtt a globális olajtermelés mintegy ötödét itt szállították. Ugyan Irán helyzete a katonai hátrány miatt látszólag sokkal kedvezőtlenebb, ám a novemberi amerikai félidős választásokhoz közeledve mégis inkább Donald Trump számára lenne sürgős a megállapodás, amelynek időpontja kapcsán továbbra is csak találgatások vannak.

A fentiek miatt a Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a piaci árak a jövő héten erőteljesen megugorhatnak. A magyar autósok számára ez azonban nem okoz nagy gondot, hiszen az üzemanyagárak továbbra is rögzítve vannak. Sőt, ahogy azt fent jeleztük, prognózisunk szerint még a nyár elején is 590-es benzint és 615 forintos gázolajat tankolhatunk majd.A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

