Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága is beállt az MNB új alelnökjelöltje mögé

mfor.hu

Újabb lépést tett Banai Péter Benő az MNB alelnöki pozíciója felé: az Országgyűlés gazdasági bizottságának támogatását is elnyerte. Arról is beszélt, hogy a jegybanknak készen kell állnia az új, digitális alkalmazások használatára.

Támogatta Banai Péter Benő MNB-alelnöki jelölését az Országgyűlés gazdasági bizottsága, Banai tehát az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök lehet. A bizottság 11 igen, 1 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett döntött – írja a Magyar Nemzeti Bank az Mfornak küldött közleményében.

Banai Péter Benő meghallgatása során hangsúlyozta: az infláció és az inflációs várakozások következetes csökkentése a magyar gazdaság alapvető érdeke, ezért a stabilitásorientált monetáris politika továbbra is indokolt. Az alelnökjelölt arról is beszélt, hogy a hitelesség, az integritás és a szakmaiság jegyében a jegybanki elemzéseknek és statisztikáknak pontos képet kell adniuk a magyar gazdaságról, ezért hitelesnek és számon kérhetőnek kell lenniük. „A pénzügyi infrastruktúra területén a jegybanknak is készen kell állnia az új, digitális alkalmazások használatára, úgy, hogy ezzel a pénzügyi visszaéléseknek is gátat szabjon” – tette hozzá.

Izzásig feszült a lakáspiac, a vállalataink Románia mögé csúsztak

Stabilan működik a magyar bankrendszer, bár a jövedelmezősége már érezhetően csökkent az idei első félévben. Jövőre a bankadó emelése további terheket jelent, de nem is ez az igazi probléma. Sokkal inkább a vállalati beruházások pangása, és a lakáspiaci feszültségek, amelyeket egyelőre az Otthon Start sem tudott mérsékelni. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási jelentését elemeztük.

Az éves profit kétharmadát fizette be a Lidl kiskereskedelmi különadóként

Interjút adott a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke, amiben a különadóról, a mozgóboltokról, a bevétel csökkenéséről, és a keresetekről is részletesen beszámolt. 

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Teljessé vált az NFC elven működő érintésmentes fizetési lehetőségek palettája a Gránit Banknál: az okosórás fizetések mellett mostantól karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a pénzintézet ügyfelei. A bank ráadásul most ingyenesen biztosítja a karkötőket azoknak az ügyfeleknek, akik legalább két ügyfélajánlást teljesítenek 2025. december 19-ig.

Valakik bennfentesen kereskedtek Mészáros Lőrinc egyik legnagyobb cégeinek részvényeivel

Bírságot szabott ki a jegybank.

Ha így megy tovább, ingyen lesz a benzin

A gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan. 

Újabb MNB-botrány van kialakulóban? – de már nem Matolcsy György ügyei miatt

Értesüléseink szerint a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága vizsgálatot indít egy olyan megbízási szerződés ügyében, amelyet a jegybank a nyáron egy olyan vállalkozással, az MPF Group Kft.-vel kötött takarítási és karbantartási munkálatokra, 17 milliárd forintos értékben, amely idén februárban alakult, így semmilyen referenciával nem rendelkezik.

Mesterséges intelligenciára váltanak a cégek?

Egyre többen használják az AI-t.

Abból is Mészáros Lőrinc gazdagodhat, ha a Fradi eladja a legértékesebb játékosát?

Tóth Alex érdekeit a felcsúti milliárdos által alapított játékosügynökség képviseli.

Foghatják a fejüket a médiacégek: így tér vissza a reklámadó

A magyarországi reklámadó szabályozás jelenleg felfüggesztett állapotban van: az adókulcs 0%, így gyakorlatilag nincs adófizetési kötelezettség. A 2025. őszi adócsomag azonban váratlan fordulatot hozott: 2026. július 1-jétől újra életbe lép a 7,5 százalékos adó, holott a piaci szereplők legkorábban a 2027-es évtől várták annak visszavezetését. Ez új helyzetet teremt a médiacégek és reklámozók számára.

Egy lista, ahol egész jól állunk az országok között

Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya Európában, akik időben fizetik számláikat: a két évvel ezelőtti 63 százalékhoz képest 2025-re 76 százalékra emelkedett az arányuk az Intrum követeléskezelő éves Európai Fogyasztói Fizetési Jelentése (ECPR) szerint.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

