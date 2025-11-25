Az Országgyűlés gazdasági bizottsága is beállt az MNB új alelnökjelöltje mögé

Támogatta Banai Péter Benő MNB-alelnöki jelölését az Országgyűlés gazdasági bizottsága, Banai tehát az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök lehet. A bizottság 11 igen, 1 nem szavazattal, és 2 tartózkodás mellett döntött – írja a Magyar Nemzeti Bank az Mfornak küldött közleményében.

Banai Péter Benő meghallgatása során hangsúlyozta: az infláció és az inflációs várakozások következetes csökkentése a magyar gazdaság alapvető érdeke, ezért a stabilitásorientált monetáris politika továbbra is indokolt. Az alelnökjelölt arról is beszélt, hogy a hitelesség, az integritás és a szakmaiság jegyében a jegybanki elemzéseknek és statisztikáknak pontos képet kell adniuk a magyar gazdaságról, ezért hitelesnek és számon kérhetőnek kell lenniük. „A pénzügyi infrastruktúra területén a jegybanknak is készen kell állnia az új, digitális alkalmazások használatára, úgy, hogy ezzel a pénzügyi visszaéléseknek is gátat szabjon” – tette hozzá.