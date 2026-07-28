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Makró Bóna Szabolcs Élelmiszeripar, agrárium Vízközmű piac

„Az országunk jövője a tét” – három minisztérium fogott össze az aggasztó szárazság miatt

mfor.hu

Vízügyi Munkacsoportot alakított a kormány.

Három minisztérium közösen hozta létre a szervezetet, amelynek célja, hogy összehangolt szakmai munkával hosszú távú megoldásokat dolgozzon ki Magyarország vízbiztonságának megerősítésére.

Vízügyi Munkacsoport alakult az Élő Környezetért Felelős, az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium együttműködésével – jelentette be Dr. Árvay Nikolett államtitkár, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Bejegyzéséből kiderül, hogy az új szervezet már túl is van az első egyeztetésen, amelyen a vízmegtartás, az aszály elleni védekezés, az öntözésfejlesztés, a vízi közművek helyzete és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás állt a középpontban.

A munkacsoport célja, hogy összehangolt szakmai munkával hosszú távú megoldásokat dolgozzon ki Magyarország vízbiztonságának megerősítésére. A közös munka első eredményeiről hamarosan részletesebben is beszámolok – írta.

A politikus szerint a víz ma a klímaváltozás és az egyre gyakoribb aszályok miatt Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kérdése. Az élelmiszer-ellátás biztonsága, a vidéki térségek jövője és a magyar mezőgazdaság versenyképessége ugyanis egyaránt azon múlik, hogy hogyan gazdálkodunk vízkészleteinkkel.

A megfelelő vízgazdálkodás érdekében úgy látja, mihamarabb fejleszteni kell az ország öntözési infrastruktúráját, korszerűsíteni a vízgazdálkodási rendszereket, támogatni a víztakarékos technológiák elterjedését, egyszerűsíteni a beruházások engedélyezését és tovább erősíteni a gazdálkodók, a szakmai szervezetek és az állami szereplők együttműködését.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter a munkacsoport megalakulásával kapcsolatban azt írta: „az aszály nemzetstratégiai veszély, a megoldás kulcsa a víz megtartása, a helyes vízgazdálkodás. Az országunk jövője a tét”.

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